Válku proti Íránu vedou nejbohatší státy. Největší cenu za ni ale platí nejchudší země

Libor Novák

13. března 2026 17:13

Indie, ilustrační foto Foto: Pixabay

Válečný konflikt na Blízkém východě, vedený nejbohatšími zeměmi světa, začíná drtivě dopadat na ty, kteří si to mohou nejméně dovolit. Zatímco Spojené státy podle odhadů vynakládají na vojenské operace přibližně 890 milionů dolarů denně, miliony lidí v Asii čelí drastickému nedostatku paliv a energií. V bangladéšské metropoli Dháce se tvoří nekonečné fronty u čerpacích stanic a vláda byla nucena zavést limity na nákup benzinu, což přímo ohrožuje živobytí řidičů a kurýrů.

Situaci vyostřuje fakt, že strategický Hormuzský průliv, kterým protéká klíčová část světových dodávek energií, je kvůli útokům dronů a raket prakticky paralyzován. Země jako Bangladéš či Indie jsou přitom na dovozu ropy a plynu z oblasti Perského zálivu životně závislé. Mezinárodní energetická agentura sice v historickém kroku uvolnila rekordních 400 milionů barelů z nouzových zásob, ale OSN přesto varuje před katastrofálními následky pro globální dodavatelské řetězce.

V Indii, nejlidnatější zemi světa, pocítili lidé krizi především u zkapalněného ropného plynu (LPG), který je nezbytný pro vaření i dopravu. Fronty u distribučních center se tvoří už ve tři hodiny ráno a ti, na které se nedostane, jsou nuceni vařit na improvizovaných kamnech na dřevo. Indická vláda již aktivovala mimořádné pravomoci, aby odklonila palivo od průmyslových podniků přímo k domácnostem a zajistila tak základní potřeby obyvatel.

Sousední Pákistán přistoupil k extrémním úsporným opatřením, která zahrnují uzavření škol a povinnou práci z domova. Premiér Šahbáz Šaríf dokonce zakázal státním úřadům nákup nového nábytku či klimatizací. Tato vládní politika odráží hlubokou zranitelnost jihoasijských ekonomik, které se stále vzpamatovávají z předchozích obchodních rozporů a nyní čelí nekontrolovanému růstu cen importovaných surovin.

Podobná situace panuje i v dalších částech Asie. Jižní Korea zavedla poprvé po téměř třiceti letech cenový strop na paliva a snaží se zajistit náhradní trasy pro tankery, které by se vyhnuly nebezpečnému Hormuzskému průlivu. Thajsko a Filipíny zase nabádají své občany k úsporám energie, omezují služební cesty státních zaměstnanců a nařizují regulaci klimatizací v úřadech, aby se snížila celková energetická stopa země.

V Bangladéši se snaží situaci částečně stabilizovat sousední Indie, která potrubím dodává tisíce tun nafty pro zemědělství a dopravu. Přesto místní obyvatelé pociťují obrovskou nejistotu. Lidé musí stát ve frontách na palivo i dvakrát denně, což je pro běžný provoz neudržitelné. Snižování denních příjmů v kombinaci s rostoucími náklady vytváří na tamní ekonomiku enormní tlak, který by mohl vést k rozsáhlé sociální krizi.

Dominový efekt konfliktu se tak šíří daleko za hranice Blízkého východu a zasahuje nejchudší vrstvy obyvatel v tisíce kilometrů vzdálených oblastech. Pro lidi v ulicích Dháky či Dillí není tato válka jen geopolitickým střetem, ale každodenním bojem o základní suroviny. Pokud bude narušení námořní dopravy a dodávek energií pokračovat, hrozí, že se region ocitne v kritické situaci, ze které nebude snadné cesty zpět.

Na nové ceny si zvykejme, pohonné hmoty jen tak nezlevní, varují analytici

Ačkoliv se administrativa prezidenta Donalda Trumpa snaží veřejnost uklidnit sliby o brzkém konci války s Íránem, odborníci varují, že energetický trh se z tohoto šoku jen tak nevzpamatuje. Zatímco Bílý dům označuje současné skokové zdražování paliv za dočasnou záležitost, která potrvá spíše týdny než měsíce, analytici podle webu Politico identifikovali pět klíčových důvodů, proč zůstanou ceny benzínu vysoké po velmi dlouhou dobu.

„Atomová bomba tržního hospodářství.“ Vláda řeší, co s rostoucími cenami paliv

Vláda Andreje Babiše aktuálně řeší, jakým způsobem čelit prudkému nárůstu cen pohonných hmot, který vyvolal válečný konflikt mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem. Kabinet se v tuto chvíli drží strategie „nešíření paniky“ a primárně se zaměřuje na monitoring marží u čerpacích stanic. Podle premiéra je cílem porovnat současné zisky prodejců s obdobím před začátkem bojů a zjistit, zda nedochází k jejich nepřiměřenému navyšování.

Francouzský jaderný deštník u expertů narazil. Sloužit má jako pojistka, pokud selže jednotné evropské odstrašení

V březnu 2026 stanul francouzský prezident Emmanuel Macron na pobřeží Bretaně před jadernou ponorkou, aby pronesl projev, který se zapíše do dějin jako konec jedné éry strategické nejednoznačnosti. Macron oznámil, že Francie hodlá přetvořit svůj jaderný arzenál v ústřední pilíř evropské bezpečnosti. Toto rozhodnutí reaguje na posun americké pozornosti směrem k Asii a na masivní rozšiřování jaderných kapacit Ruska a Číny.

Macron chce nad Evropou vybudovat jaderný deštník. S Českem se nepočítá

Francouzský prezident Emmanuel Macron ohlásil zásadní obrat v jaderné politice země. V ostře sledovaném projevu na námořní základně Île Longue u Brestu oznámil, že Francie navýší svůj jaderný arzenál a rozšíří svou odstrašující strategii tak, aby kryla i další evropské spojence. Tento krok je přímou reakcí na rostoucí nestabilitu ve světě a hrozby plynoucí především z agresivní politiky Ruska.

Počet obětí války v Íránu roste. USA ztratily tankovací letoun, zemřeli čtyři vojáci

Americká armáda potvrdila tragickou smrt čtyř svých příslušníků po havárii tankovacího letounu KC-135 Stratotanker, k níž došlo v západním Iráku. Podle oficiálního prohlášení amerického centrálního velitelství CENTCOM nebyl incident způsoben nepřátelskou ani spojeneckou palbou. Na palubě stroje se v době neštěstí nacházelo celkem šest osob, přičemž po zbývajících dvou členech posádky záchranné týmy stále pátrají.

Trump vyzval posádky tankerů, aby projevily odvahu a proplouvaly průlivem i přes íránské útoky

Evropská unie hodlá přehodnotit bezpečnost svých dodávek ropy a plynu, pokud by blokáda Hormuzského průlivu trvala delší dobu. Vyplynulo to z jednání koordinačních skupin pro ropu a plyn, která proběhla ve čtvrtek. Ačkoliv unijní představitelé zatím nevidí bezprostřední ohrožení dodávek, omezování námořní dopravy v tomto klíčovém uzlu vyvolává značnou nejistotu na světových trzích. Mezi tím americký prezident Donald Trump vyzval posádky tankerů, aby projevily odvahu a průlivem proplouvaly i přes pokračující íránské útoky.

CNN: Pentagon Írán podcenil. Nevěřil, že zablokuje Hormuzský průliv

Podle informací CNN z několika zdrojů obeznámených se situací Pentagon a Rada pro národní bezpečnost při plánování současné operace výrazně podcenily ochotu Íránu uzavřít Hormuzský průliv. Tým Donalda Trumpa pro národní bezpečnost nedokázal plně zhodnit potenciální následky scénáře, který někteří úředníci nyní označují za nejhorší možnou variantu, jíž administrativa čelí.

Ombudsman se zastal ženy, které na výdaje zbývalo 2500 korun měsíčně

Česko rozčaroval případ, o kterém informovala kancelář veřejného ochránce práv a ochránce práv dětí. Mladá matka musela po přechodu na superdávku a zaplacení nájmu sama měsíčně hospodařit s pouhými 2500 korunami. Zažádala si sice o mimořádnou dávku, ale byla odmítnuta. Úřad práce uznal chybu až po zásahu ombudsmana. 

Hrozí největší narušení dodávek ropy v historii, varuje IEA. Je důležitější, že Írán nebude mít jaderné zbraně, míní Trump

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek na své sociální síti Truth Social prohlásil, že zabránění Íránu v získání jaderných zbraní je pro něj mnohem důležitější prioritou než stabilita cen ropy. Reagoval tak na rostoucí volatilitu na energetických trzích, kterou vyvolal prohlubující se válečný konflikt v Perském zálivu a útoky na klíčové námořní trasy.

První prohlášení íránského vůdce: Chámeneí požaduje od USA kompenzace, nařídil blokaci Hormuzského průlivu

Nový íránský nejvyšší vůdce Modžtaba Chameneí prolomil mlčení a vydal své první oficiální prohlášení od nástupu do úřadu. Sdělení však nebylo proneseno osobně; text přečetl moderátor ve vysílání státní televize, zatímco se na obrazovce objevovaly statické záběry. Tato forma komunikace jen prohlubuje spekulace o jeho zdravotním stavu po zprávách, že byl zraněn při zahajovacích útocích probíhajícího válečného konfliktu.

Válka v Íránu nahrává Putinovi. Pomáhá financovat jeho invazi na Ukrajinu

Válečný konflikt s Íránem, který rozpoutala administrativa Donalda Trumpa, začíná přinášet nečekané ovoce ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. Podle analýz webu CNN se zdá, že šéf Kremlu doslova vyhrál v loterii. Zatímco se pozornost Washingtonu upírá k Perskému zálivu, Rusko těží z prudkého nárůstu cen ropy a postupného uvolňování sankcí, což přímo financuje jeho pokračující agresi na Ukrajině.

