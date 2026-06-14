ANO by jasně vyhrálo volby, Starostové se v opozičním souboji drží před ODS

ANO premiéra Andreje Babiše je nadále jasným hegemonem české politiky. Podle nejnovějšího průzkumu agentury NMS pro web novinky.cz by ho volila téměř třetina voličů. Do Poslanecké sněmovny by se dostalo šest samostatně kandidujících subjektů.
Současná výše podpory hnutí ANO činí 31,6 procenta. Dvouciferného výsledku už by dosáhly jen dvě aktuálně opoziční strany. Druhé místo obsadili Starostové a nezávislí, jimž by dalo hlas 14,8 procenta oslovených. O devět desetin procenta za hnutím zaostávají občanští demokraté s podporou 13,9 procenta.
Do Poslanecké sněmovny by se dostala další tři uskupení. SPD by se mohla spolehnout na 7,5 procenta respondentů. O pouhou desetinu nižší by byl zisk opozičních Pirátů. Na mandáty by dosáhli také vládní Motoristé, jejichž deklarovaná podpora mezi občany je 5,8 procenta.
Ostatní subjekty už by nepřekonaly pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do dolní komory parlamentu. Nejlépe by si vedlo Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby (3,9 %). Tři procenta voličů by podpořila TOP 09. Na zisku 2,4 procenta se sešli komunisté a lidovci.
Říjnové sněmovní volby vyhrálo hnutí ANO se ziskem 34,5 procenta hlasů. Druhá se umístila koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), které dalo hlas 23,36 procenta zúčastněných. Třetí skončilo hnutí STAN s výsledkem 11,23 procenta. Do Sněmovny se dostali také Piráti, SPD a Motoristé.
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Zdroj: Lucie Podzimková