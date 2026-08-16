Stíhačka NATO sestřelila dron nad Rumunskem, zřejmě byl ruský

Španělská stíhačka F-18 v rámci mise NATO zaměřené na hlídání vzdušného prostoru sestřelila v neděli nad Rumunskem dron. Úřady zaznamenaly narušení vzdušného prostoru poté, co bezpilotní letoun vstoupil na rumunské území ze sousedního Moldavska.
Radarový kontakt s neznámým objektem byl zachycen přibližně 24 kilometrů severně od města Galați. Posádka stíhacího letounu obdržela povolení k zásahu a v 5:01 ráno dron úspěšně zneškodnila. Trosky zničeného stroje dopadly do neobydlené oblasti mezi dvěma místními vesnicemi.
Mluvčí operačního velitelství NATO Martin O'Donnell k celému incidentu pro Politico uvedl, že podrobnosti události se nadále vyšetřují. Podle dosavadních zjištění se však zdá, že se jednalo o ruský dron. Rumunské ministerstvo národní obrany potvrdilo, že situaci nepřetržitě monitoruje a o podobných událostech v reálném čase informuje alianční struktury.
Nedělní incident představuje již čtvrtý případ, kdy síly NATO v letošním roce sestřelily dron nad územím Rumunska. V červenci rumunské stíhačky F-16 zneškodnily tři ruské drony, které narušily vzdušný prostor země. V květnu navíc jeden z ruských bezpilotních letounů narazil do obytného domu v Galați a zranil dva lidi.
Vzdušný zásah se odehrál v kontextu intenzivních víkendových úderů mezi Ruskem a Ukrajinou. Ruská armáda v neděli ráno podnikla rakety a drony cílící na Kyjev, kde způsobil požáry a zranil tři lidi. Ukrajinské drony naopak zasáhly Moskevskou oblast v rámci jednoho z největších útoků na toto území, který si vyžádal život jednoho muže.
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Zdroj: Libor Novák