Ukrajina se zajímá o vyřazené australské stíhačky F-18

"Ukrajina zvažuje možnosti stíhaček, včetně této," řekl velvyslanec. Jedná se o přibližně 41 strojů skladovaných na základně severně od Sydney, dodal velvyslanec.

V květnu schválil americký prezident Joe Biden výcvik ukrajinských pilotů pro obsluhu stíhaček F-16, čímž vytvořil základ pro případné poskytnutí těchto letadel Ukrajině. Kyjev již několik měsíců žádá své spojence o dodávku západních stíhaček, které by výrazně posílily ukrajinské vzdušné síly.

Několik zemí již naznačilo zájem dodat Ukrajině stíhačky F-16. O model F-18 se však Kyjev veřejně zajímá poprvé. Jakákoli dohoda o jejich dodání na Ukrajinu se však zdá být vzdálená a vyžaduje diplomatickou a logistickou spolupráci mezi Canberrou, Kyjevem a Washingtonem.

Bezprostředně také není jasné, kolik vyřazených australských stíhaček F-18 lze znovu uvést do provozuschopného stavu. Zdroj agentury AFP obeznámený se záležitostí to odhadl na 12 až 16 kusů. Australské letectvo postupně vyřadilo 71 svých stíhaček F-18 mezi lety 2019 a 2021 a nahradilo je modernějšími F-35. Některé z vyřazených stíhaček Austrálie prodala Kanadě.

Podle stratega a bývalého generálmajora australské armády Micka Ryana by F-18 mohly pomoci "vyrovnat podmínky" proti silnějšímu a lépe vybavenému ruskému letectvu a tak chránit ukrajinská města a kritickou infrastrukturu před útoky.

Ryan zdůraznil, že klíčové schopnosti, které by Ukrajinci potřebovali, jsou senzory s delším dosahem a zbraně s delším dosahem než jejich současné letouny MiG-29. Pokud by dokázali dosáhnout této rovnováhy se zbraněmi Ruska, mohli by odpálit rakety na větší vzdálenost od Ukrajiny a zároveň zamezit letounům určeným pro pozemní útoky vniknout na jejich území.