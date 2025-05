Trump představil návrh rozpočtu na rok 2026

Rozpočet počítá se zvýšením výdajů na obranu o 13 % a na vnitřní bezpečnost téměř o 65 % ve srovnání s přijatou úrovní pro rok 2025. Nevojenské výdaje by tak klesly zhruba o 23 %, což by je přivedlo na nejnižší úroveň od roku 2017. To je v souladu s cílem druhé Trumpovy administrativy zmenšit federální vládu, včetně snižování počtu zaměstnanců a uzavírání úřadů, a také s tvrdou protiimigrační politikou.

Ředitel OMB Russ Vought uvedl: „V tomto kritickém okamžiku potřebujeme historický rozpočet – takový, který ukončí financování našeho úpadku, upřednostní Američany a poskytne bezprecedentní podporu naší armádě a vnitřní bezpečnosti.“

„Skinny budget“ slouží jako rámcový dokument s návrhy a prioritami prezidenta, nikoli jako závazný plán. Skutečné rozpočtové zákony tvoří Kongres, ale návrh dává zákonodárcům představu o prezidentských prioritách pro začínající rozpočtový proces. NPR připomněla, že prezident má zákonnou povinnost každý rok předložit návrh rozpočtu, přestože jej Kongres nemusí dodržet.

Návrh rozpočtu se navíc objevuje v době, kdy republikáni v Kongresu hledají shodu na škrtech, které by měly kompenzovat Trumpův zásadní daňový zákon. Jak poznamenal server Politico, osud celého návrhu nyní do značné míry závisí na postoji ke škrtům v programu Medicaid – otázce, která vyvolává ostré spory uvnitř republikánské strany.