Turek je jediným kandidátem na ministra životního prostředí, potvrdil Macinka

Motoristé trvají na tom, aby se poslanec Filip Turek stal ministrem životního prostředí. Potvrdil to předseda strany a místopředseda vlády Petr Macinka. K Turkovi má výhrady prezident Petr Pavel, který dal najevo, že ho nechce do funkce jmenovat.
Macinka zdůraznil, že jde o vládu premiéra Andreje Babiše, nikoliv prezidenta Pavla. "Motoristé mají jasného, jediného kandidáta na ministra životního prostředí, a tím je Filip Turek," zdůraznil v pondělí ve vysílání České televize.
Podle šéfa Motoristů je zřejmé, že Pavel jasně vyjádřil svůj názor. "Možná tím splnil nějakou svoji osobní povinnost, kterou cítil, že má udělat. Ale dále už je to o tom, jakou vládu chce premiér Babiš a jaká vláda vznikla na základě výsledků voleb," konstatoval ministr zahraničí.
Sám Turek prohlásil, že Motoristé vyšli prezidentovi vstříc, když bývalého europoslance nenominovali na post šéfa diplomacie. Tím se nakonec stal předseda strany Macinka, který je v tuto chvíli pověřen i řízením ministerstva životního prostředí, v jehož čele by měl stanout právě Turek. "My jiného nominanta nemáme, takže tam není vlastně od nás v podstatě žádná jiná možnost než já," řekl ve vysílání CNN Prima News.
Turek a Pavel se setkali minulý týden v pondělí na žádost prvně jmenovaného, jenž podle Hradu přednesl své argumenty a postoje k otázkám, které jsou v souvislosti s jeho osobou předmětem veřejné debaty. "Předložená vysvětlení prezidenta nepřesvědčila a jeho výhrady k případné nominaci Filipa Turka na ministra přetrvávají," uvedla prezidentská kancelář.
Hlava státu má výhrady například k tomu, že Turek slovy i činy vytváří u veřejnosti přesvědčení, že bagatelizuje nacistické Německo. Podle Pavla tak zpochybňuje respekt k ústavou definovaným neměnným hodnotám rovnosti a lidské důstojnosti. Dalšími činy dal najevo neúctu k hodnotám právního státu.
"Prezident je hluboce přesvědčen, že člověk s tímto chováním a vystupováním nemůže být ministrem a předpokládá, že ho z těchto důvodů předseda vlády na ministra nenavrhne. Předseda vlády je povinen chránit ústavní hodnoty. Pokud by toto očekávání nenaplnil, je povinností prezidenta tuto roli naplnit. Byť to prezident považuje za zcela krajní a mimořádný krok, který prezident může použít v ojedinělých a vážných případech," podotkla kancelář.
Turek přesto věří, že se stane členem Babišovy vlády. "Věřím, že pan prezident dodrží svá slova, která jsou všude veřejně dostupná, že toto není prezidentova kompetence, ale je to kompetence premiéra a není tady prezidentský systém, je tady parlamentní demokracie. My jsme uspěli ve volbách s programem, se superlídrem, kterým jsem byl v těch volbách já," dodal.
Související
Ať Macinka závěrečné varování od Lipavského klidně ignoruje. Historie ale mluví jasně
Klimatická krize v Česku skončila, prohlásil Macinka. Počasí nesouhlasí
Petr Macinka , Petr Pavel , Motoristé , Vláda ČR , Ministerstvo životního prostředí , Andrej Babiš
Aktuálně se děje
před 2 minutami
Policie řešila potyčku v Brně. Někteří účastníci skončili v nemocnici
před 47 minutami
Turek je jediným kandidátem na ministra životního prostředí, potvrdil Macinka
před 1 hodinou
Rusové momentálně nechtějí prozradit, kde je Putin
před 2 hodinami
Europoslankyně Konečná oznámila smutnou zprávu. Zemřel její otec
před 3 hodinami
Trump varoval Írán. Američané jsou připraveni podniknout další útok
před 4 hodinami
Počasí v Česku si žádá novou výstrahu. Napadne až 15 centimetrů sněhu
před 5 hodinami
PŘEHLED: Obchody na Silvestra. Víme, jak bude ve středu otevřeno
před 6 hodinami
Francie se s Bardotovou rozloučí příští týden. Pohřeb bude v Saint-Tropez
před 7 hodinami
Šofér prezidenta Pavla čelí obžalobě. Měl nehodu a nadýchal
před 7 hodinami
Trump vyzval k zahájení druhé fáze příměří v Pásmu Gazy
před 8 hodinami
Drama v pardubickém hotelu. Opilý cizinec vyhrožoval střelbou
před 10 hodinami
Počasí do konce týdne: V noci a k ránu hrozí silné mrazy
včera
USA provedly úder na pozemní cíl přímo ve Venezuele, potvrdil Trump
včera
Křehké příměří mezi Thajskem a Kambodžou dostává po pár hodinách vážné trhliny
včera
Putin chce, aby Ukrajina uspěla, prohlásil Trump. Zelenského kamenná tvář se rozpadla
včera
Ukrajinské drony zaútočily na Putinovu rezidenci, jednání o míru přehodnotíme, tvrdí Lavrov
včera
Konec nadvlády republikánů? Americkou politiku čekají příští rok významné změny, predikuje Pelosiová
včera
Nejvýznamnější vědecké objevy uplynulého roku: Prosakování zlata a bujarý život na místě, kam Slunce nedosáhne
včera
Pátrání po zmizelém letu Malaysia Airlines MH370 se po jedenácti letech obnovuje
včera
Zelenského vystřídá Netanjahu. Míří za Trumpem na Floridu
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondělí večer dorazí do floridského rezortu Mar-a-Lago, aby se již popáté v tomto roce setkal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Schůzka se koná v kritickém okamžiku, kdy v regionu rostou obavy z nových izraelských ofenziv a kdy americké administrativě podle diplomatických zdrojů dochází trpělivost s Netanjahuovým přístupem k mírovému procesu v Gaze.
Zdroj: Libor Novák