Írán zasáhl americkou základnu v Kataru. Izrael útočí po celém Teheránu

Katar se stal terčem útoku dvou íránských balistických raket, jak oficiálně potvrdilo tamní ministerstvo obrany. Jednu z těchto střel se podařilo úspěšně zlikvidovat katarským systémům protivzdušné obrany. Druhá raketa však zasáhla americkou leteckou základnu Al-Udaid, která představuje největší vojenské stanoviště Spojených států v této oblasti. Podle vyjádření katarských úřadů si tento incident nevyžádal žádné oběti na životech.
Izraelské obranné síly mezitím oznámily, že zasáhly desítky vojenských cílů po celém Teheránu. Mluvčí armády v arabském jazyce Avichay Adraee uvedl, že údery směřovaly na velitelství milicí Basídž, které jsou napojeny na íránské revoluční gardy. Kromě toho byly terčem útoku odpalovací zařízení pro rakety a obranné systémy. Izrael se zaměřil také na ředitelství pro zásobování a logistiku, jež spadá pod pozemní síly tamního režimu.
Armáda dále deklarovala svůj záměr pokračovat v intenzivnějších útocích na infrastrukturu íránského režimu. Od sobotního zahájení americko-izraelských operací podniká Írán sérii odvetných úderů na základny USA a jejich spojence v celém regionu. Ověřené záběry potvrzují, že budova amerického konzulátu v Dubaji skončila v plamenech po úterním útoku dronem. Videozáznamy z blízké křižovatky zachycují moment nárazu dronu i následný černý kouř stoupající z areálu.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio potvrdil, že bezpilotní letoun zasáhl parkoviště vedle hlavní budovy konzulátu. Uvedl, že všichni zaměstnanci jsou v pořádku a nikdo nechybí, což označil za velké štěstí v situaci přímého ohrožení. Podle jeho slov čelí diplomatická zařízení Spojených států útokům ze strany teroristického režimu. Izraelská armáda také vydala varování pro civilisty v jižních částech Bejrútu, aby se okamžitě evakuovali.
Výzva k opuštění oblasti se týká zejména čtvrti Haret Hreik, kde Izrael pokračuje v útocích na objekty spojené s Hizballáhem. Podle izraelského vojenského velení Írán v posledních hodinách stupňuje své odvetné kroky v reakci na novou vlnu náletů. V Izraeli se rozezněly sirény varující před raketami odpálenými přímo z íránského území. Kromě toho byly monitorovány také střely směřující z Libanonu, které se podařilo zachytit bez hlášených obětí.
Britské středisko pro námořní obchodní operace informovalo o zásahu lodi neznámým projektilem u pobřeží SAE. Útok poškodil ocelové pláty plavidla, ale nezpůsobil požár ani zatékání vody do trupu lodi. Posádka je podle hlášení v bezpečí a celý incident momentálně prošetřují příslušné úřady. V Kuvajtu došlo k tragické události, kdy po dopadu šrapnelu v obytné zóně zemřela jedenáctiletá dívka.
Mluvčí kuvajtského ministerstva zdravotnictví doplnil, že další čtyři členové rodiny včetně matky byli převezeni do nemocnice. Humanitární organizace HRANA se sídlem v USA uvádí, že v Íránu bylo od konce února zabito již 1 097 civilistů. Mezi oběťmi je podle agentury také 181 dětí mladších deseti let. Počet zraněných civilistů přesáhl hranici pěti tisíc, přičemž sto z nich tvoří děti.
Během posledních čtyřiadvaceti hodin bylo zaznamenáno nejméně 104 útoků, které zasáhly různé typy objektů. Podle údajů lidskoprávní organizace údery cílily na vojenské základny, zdravotnická střediska i rezidenční čtvrti. V současné době probíhá prověřování stovek dalších nahlášených úmrtí v souvislosti s probíhajícím konfliktem. Tyto informace představují aktuální bilanci střetů v zasažených oblastech.
Související
Francie posílá na Blízký východ letadlovou loď. Britské stíhačky začaly sestřelovat íránské drony
Írán už nemá žádné námořnictvo, letectvo ani radary, prohlásil Trump
Írán , Izrael , Izraelská armáda
Aktuálně se děje
před 42 minutami
Írán zasáhl americkou základnu v Kataru. Izrael útočí po celém Teheránu
před 2 hodinami
Počasí: Během dne se oteplí až na 17 stupňů, mrazy ale zatím zůstanou
včera
Francie posílá na Blízký východ letadlovou loď. Britské stíhačky začaly sestřelovat íránské drony
včera
Írán už nemá žádné námořnictvo, letectvo ani radary, prohlásil Trump
včera
Španělsko je příšerný spojenec, prohlásil Trump. Kvůli Íránu s ním přerušil všechny obchodní styky
včera
Trump nastínil nejhorší možný scénář pro Írán
včera
Izraelská armáda vyslala jednotky na území Libanonu
včera
Macinka si za zády Pavla listoval v Rudém právu. Někdo mi to dal, vysvětlil
Aktualizováno včera
Policie zasahuje na ministerstvu životního prostředí
včera
Válka v Íránu se začíná propisovat do cen ropy a plynu. Zdražit mohou i potraviny
včera
Neziskovky nahrazují roli státu v péči o zranitelné, připomněl Pavel poslancům
včera
Macinka by měl vážit slova. Češi mají problém se dostat domů a neváhají kritizovat
včera
Válka se brzy přelije i do Evropy, důsledky pocítí každý člověk na Zemi, varuje Írán
včera
Petr Pavel dorazil do Sněmovny. Řešit se má Írán i kontrola hospodaření České televize a rozhlasu
včera
Hizballáh nás podvedl, zuří libanonská vláda. Naštvaní jsou i obyčejní lidé
včera
Izraelská armáda podnikla cílené údery na vládní čtvrť v Teheránu, zasáhla prezidentskou kancelář
včera
Ceny ropy a zemního plynu kvůli válce na Blízkém východě dál prudce rostou
včera
Odvrácená strana bombardování: Útoky podněcují Íránce, aby se semkli proti Západu
včera
Žádné sirény ani poplach. Íránský útok na operační středisko přišel bez varování, v jeho troskách umírali lidé
včera
Nejdříve Venezuela, pak Írán. Jak velkou ránu Trump zasadil Putinovi?
Ruský prezident Vladimir Putin odsoudil zabití íránského nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího jako cynickou vraždu, která hrubě porušuje veškeré normy lidské morálky i mezinárodního práva. Tento útok, vedený Izraelem s podporou Spojených států, zasáhl Putina na velmi citlivém místě a prohloubil jeho dlouhodobou paranoiu ohledně vlastní bezpečnosti. Pro ruského lídra představuje pád dalšího spojence připomínku osudu diktátorů, kteří skončili násilnou smrtí nebo svržením.
Zdroj: Libor Novák