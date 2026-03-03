Hizballáh nás podvedl, zuří libanonská vláda. Naštvaní jsou i obyčejní lidé

V časných pondělních ranních hodinách se Bejrútem opět rozlehl zvuk explozí, který vyhnal tisíce lidí z jejich domovů. Pro jednačtyřicetiletého dělníka Abu Yehya a jeho dva syny to byl děsivě známý scénář – podobnou evakuaci zažili teprve před osmnácti měsíci. Poté, co několik hodin bloudili ulicemi, se dozvěděli, že hnutí Hizballáh zaútočilo na Izrael v odvetě za zabití íránského nejvyššího vůdce, a Libanon se tak oficiálně ocitl v dalším válečném konfliktu.
Izraelská odveta na sebe nenechala dlouho čekat a zasáhla jižní předměstí Bejrútu, údolí Bikáa i jih země. Izraelská armáda vydala pokyny k evakuaci pro více než 50 vesnic a její velení dalo jasně najevo, že kampaň neskončí, dokud nebude hrozba z Libanonu zcela eliminována. Do pondělního večera si útoky vyžádaly nejméně 52 mrtvých a podle ministerstva sociálních věcí bylo nuceno opustit své domovy přes 29 000 lidí.
V ulicích libanonské metropole však tentokrát místo solidarity převládá hněv a pocit vyčerpání. Mnoho obyvatel otevřeně kritizuje rozhodnutí Hizballáhu zapojit zemi do války po boku Íránu. Lidé se cítí unaveni nekonečným cyklem násilí a vyjadřují strach o budoucnost svých dětí, které jsou neustálým bombardováním traumatizovány. Náměstí mučedníků v centru Bejrútu se zaplnilo rodinami spícími na tenkých matracích pod širým nebem.
Zatímco před rokem a půl vyvolal izraelský útok vlnu národní jednoty, současná situace přináší spíše hořkou rezignaci. Dokonce i v komunitách, které tradičně Hizballáh podporovaly, se objevují hlasy kritizující skupinu za to, že upřednostňuje zájmy Teheránu před bezpečností vlastního státu. Kritici poukazují na to, že zatímco na izraelské útoky na Libanon v minulosti Hizballáh reagoval zdrženlivě, nyní neváhal riskovat zkázu celé země kvůli zásahu v Íránu.
Libanonská vláda a ozbrojené síly se cítí být hnutím podvedeny. Představitelé státu totiž od Hizballáhu dříve dostali ujištění, že skupina bude respektovat rozhodnutí Libanonu zůstat mimo konflikt. Raketové útoky na Izrael tak vládní kabinet vnímá jako hlubokou zradu a bezprecedentně rozhodl o odebrání všech vojenských a bezpečnostních funkcí Hizballáhu s tím, že má nadále působit pouze jako politická strana.
Kabinet šel ve svých krocích ještě dále a instruoval justici k zatčení osob odpovědných za odpálení raket. Libanonská armáda dostala rozkaz zabránit jakýmkoli dalším útokům na sousední země vedeným z libanonského území. Toto rozhodnutí je v libanonském kontextu výjimečné, neboť se vláda v posledních měsících snažila jakémukoli přímému střetu s ozbrojeným hnutím vyhýbat v obavě z vypuknutí občanské války.
Navzdory politickým proklamacím se však válka do Libanonu již naplno vrátila. Obyvatelé Bejrútu s napětím sledují oblohu, kde se ozývá neustálý bzukot izraelských dronů a hřmění stíhaček, následované duněním náletů. Pro lidi jako Abu Yehya, kteří nacházejí úkryty v centru města přeplněné, zbývá jen nejistota a hledání dalšího provizorního místa, kde by mohli své rodiny alespoň na chvíli ochránit před sluncem a padajícími bombami.
Spojené státy a Izrael získaly nad íránským územím naprostou vzdušnou převahu. Většina íránských obranných systémů, které pocházely z Ruska, byla zničena již při předchozích izraelských úderech v uplynulém roce. Americké a izraelské letouny se nyní mohou v oblasti pohybovat s minimálním rizikem po celou dobu trvání konfliktu. Ačkoliv se odhaduje, že Írán má k dispozici masivní armádu, čítající podle některých odhadů v kombinaci se záložáky a islámskými revolučními gardami až tři čtvrtě milionu mužů, vůči leteckým útokům zůstal zcela bezbranný.
Zdroj: Libor Novák