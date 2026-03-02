Izraelská armáda zvažuje pozemní invazi do Libanonu

Izraelská armáda ústy svého mluvčího potvrdila, že v souvislosti s nově otevřenou frontou v Libanonu jsou ve hře „všechny možnosti“, a to včetně potenciální pozemní operace. Toto prohlášení následuje po eskalaci napětí v pondělních branných hodinách, kdy hnutí Hizballáh odpálilo na severní Izrael šest projektilů. Izrael na tento útok odpověděl masivní vlnou náletů cílících na Bejrút a jižní části Libanonu.
Brigádní generál Effie Defrin během pondělního tiskového brífinku uvedl, že Izrael již zmobilizoval téměř 100 000 záložníků. Tito vojáci, rozdělení do desítek praporů, brigád a divizí, jsou aktuálně rozmístěni k obraně severní hranice. Podle Defrina je armáda připravena na všechny varianty vývoje, přičemž probíhá neustálé vyhodnocování situace a ve hře zůstávají jak obranné, tak ofenzivní scénáře.
Izraelské obranné síly (IDF) během posledních úderů zasáhly desítky velitelských center a odpalovacích stanovišť Hizballáhu. Cílem útoků byli také vysoce postavení velitelé hnutí. Ačkoliv Izrael útočil na cíle v Libanonu opakovaně i po oficiálním uzavření příměří v roce 2024, nynější operace dosahují mnohem většího rozsahu. Izrael dlouhodobě obviňuje hnutí podporované Íránem z porušování klidu zbraní prostřednictvím přezbrojování a obnovy sil.
„Hizballáh včera v noci zahájil palbu. Varovali jsme ho. Zaplatí za to vysokou cenu. Jsme velmi dobře připraveni,“ prohlásil generál Defrin. Tato slova jen podtrhují vážnost situace na severní hranici Izraele. Současně se ukazuje, že izraelské vojenské kapacity jsou v plné pohotovosti k okamžité reakci na jakýkoliv další pohyb ze strany libanonských milic.
Libanon se kvůli těmto událostem ocitá v extrémně riskantní situaci. Útok Hizballáhu na Izrael je v samotném Bejrútu vnímán jako „pokus o sebevraždu“ celé skupiny i země. Libanon se totiž dosud plně nevzpamatoval z ničivého konfliktu před 18 měsíci, který ochromil státní infrastrukturu a zanechal v troskách mnoho dřívějších bašt Hizballáhu.
Mezi obyvateli Libanonu sílí pocit, že hnutí upřednostnilo íránské strategické zájmy před zájmy národními. Nejtvrdší dopad má situace na běžné občany, kteří jsou nuceni opouštět své domovy. Tisíce lidí nyní opět prchají z ohrožených oblastí a hledají útočiště přímo v ulicích měst, zatímco jejich vesnice a městečka zůstávají pod intenzivní palbou.
Izraelská armáda (IDF) po společných úderech Spojených států a Izraele na Írán vydala prohlášení, ve kterém zdůraznila, že nikdy nezapomene na tragické události ze 7. října 2023. Mluvčí ozbrojených sil Effie Defrin na sociální síti X jasně deklaroval, že Izrael bude i nadále pronásledovat své nepřátele. Cílem armády jsou podle jeho slov jak samotní strůjci tehdejších útoků, tak teroristé, kteří se přímo podíleli na masakru civilistů.
Zdroj: Libor Novák