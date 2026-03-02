Trhy panikaří. Írán zastavil dopravu Hormuzským průlivem, ceny ropy prudce rostou

Světové ceny ropy zaznamenaly prudký nárůst poté, co v blízkosti strategického Hormuzského průlivu došlo k útokům na nejméně tři plavidla. Tato eskalace přichází v době, kdy Írán pokračuje v odvetných úderech napříč Blízkým východem v reakci na operace Spojených států a Izraele. Britské středisko pro námořní obchodní operace (UKMTO) potvrdilo, že dvě lodi byly přímo zasaženy a u třetí došlo k explozi neznámého projektilu v těsné blízkosti trupu.
Hormuzský průliv, kterým protéká přibližně 20 % světové produkce ropy a zemního plynu, se ocitl v centru íránských hrozeb. Teherán varoval všechna plavidla, aby se cestě skrze tuto úžinu vyhnula, což vedlo k praktickému zastavení mezinárodní dopravy u jejího ústí. Analytici varují, že pokud bude tento stav trvat delší dobu, ceny energií by mohly vystřelit do extrémních výšin.
Pondělní ranní obchodování v Asii přineslo skokový nárůst cen ropy o více než 10 %, než se situace dopoledne mírně uklidnila. Cena severomořské ropy Brent se krátce před sedmou hodinou ranní GMT pohybovala o 8 % výše na úrovni 78,72 dolaru za barel. Americká lehká ropa WTI vykazovala podobný trend, když posílila o 7,6 % na 72,20 dolaru. Trh podle odborníků zatím nepropadá panice, protože těžební infrastruktura se dosud nestala přímým terčem útoků.
Íránské revoluční gardy (IRGC) prohlásily, že zasáhly tři tankery patřící Spojenému království a USA, které po zásahu raketami začaly hořet. Londýn ani Washington se k těmto tvrzením zatím nevyjádřily. UKMTO nicméně doporučilo všem lodím v oblasti Arabského a Ománského zálivu maximální opatrnost, jelikož bylo nahlášeno několik dalších bezpečnostních incidentů, včetně evakuace posádky u čtvrtého, blíže neurčeného plavidla.
Kvůli vysokému riziku a astronomickým nákladům na pojištění nyní v otevřených vodách Zálivu vyčkává na kotvě nejméně 150 tankerů. Podle platformy Kpler je průliv v důsledku íránských hrozeb efektivně uzavřen, i když několik čínských a íránských lodí dnes oblastí proplulo. Pokud by blokáda trvala týdny, cena ropy by podle pesimistických odhadů mohla hravě překonat hranici 100 dolarů za barel.
Ještě dramatičtější situace panuje na trhu se zemním plynem. Cena evropského benchmarku v Nizozemsku vzrostla o 23 % kvůli obavám z přerušení dodávek zkapalněného zemního plynu (LNG), jehož pětina prochází právě přes Hormuzský průliv. Na situaci reagují i velcí přepravci; dánský gigant Maersk v neděli oznámil, že pozastavuje plavby přes Suezský průplav a úžinu Bab el-Mandeb a své lodě bude raději posílat delší trasou kolem mysu Dobré naděje.
Skupina těžařských zemí OPEC+ se v neděli pokusila situaci uklidnit dohodou o zvýšení těžby o 206 000 barelů denně. Mnoho expertů však pochybuje, že toto navýšení dokáže vykompenzovat případné rozsáhlé výpadky v distribuci. Prezident asociace AA Edmund King varoval, že turbulence a bombardování na Blízkém východě nevyhnutelně povedou ke globálnímu zdražování pohonných hmot na čerpacích stanicích.
Podle analytiků z Rystad Energy je v současnosti doprava touto klíčovou tepnou de facto paralyzována. Ceny ropy zůstanou na zvýšených úrovních minimálně do doby, než bude průliv opět považován za bezpečný a průjezdný. Přestože Spojené státy pravděpodobně vyvinou úsilí k ochraně námořních tras, intenzita konfliktu a odvetné údery v Dubaji, Kataru, Bahrajnu či Kuvajtu udržují trhy v extrémním napětí.
Probíhá druhý den společných útoků Spojených států a Izraele na Írán, které v první fázi vedly k zabití nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího v jeho teheránské rezidenci. Tato událost představuje určující moment v sedmačtyřicetileté historii islámské republiky. Operace odhalila rozsáhlé zpravodajské informace, kterými Američané a Izraelci o íránském aparátu disponují, a zároveň neschopnost tamní armády ochránit své nejdůležitější postavy.
Zdroj: Libor Novák