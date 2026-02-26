Pohonné hmoty zdražují. Obrat v trendu se zatím nedá čekat

Pohonné hmoty v Česku během uplynulého týdne zdražovaly, růst cen se týkal benzinu i nafty. Příčinou je napětí kolem Íránu, kdy administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa nevylučuje další úder proti íránskému jadernému programu.
Ceny pohonných hmot v posledních dnech vzrostly. Benzín zdražil o šestnáct haléřů na 33,34 Kč za litr. Vývoj ceny nafty byl podobný, stoupla o patnáct haléřů na 32,90 Kč za litr. Nafta je tak nadále levnější. Podle ekonoma Lukáše Kovandy je v dalších sedmi dnech nutné počítat s dalším zdražením o zhruba dvacet haléřů za litr.
"Pokud by například během nadcházejícího víkendu Spojené státy zahájily vojenský úder na Írán, bylo by zdražení ještě výraznější, neboť tuzemské čerpací stanice by využily mimořádné situace jako záminky k alespoň přechodnému navýšení marží. Případná rozsáhlejší a trvalejší, alespoň několikatýdenní, operace USA v Íránu může zvednout cenu pohonných hmot v ČR i o několik korun na litr, zejména pokud by došlo k blokaci strategicky důležitého Hormuzského průlivu, kudy se přepravuje zhruba pětina světové ropy," uvedl Kovanda.
Zvýšené napětí kolem Íránu se každopádně již promítá do světových cen ropy a následně i do cen pohonných hmot na čerpacích stanicích v Česku. Ke konfliktu ale dojít nemusí. Dnes ve Švýcarsku pokračují jednání mezi Washingtonem a Teheránem.
"Pokud by se obě strany dohodly, nebo alespoň tlumočily potenciál dohody, cena ropy může citelněji klesnout. Přesto nelze v takovém případě čekat odpovídající dopad do cen pohonných hmot v ČR hned v nadcházejících sedmi dnech, ten by se projevil až v horizontu více týdnů," dodal ekonom.
Související
Benzin v posledních dnech zlevnil. Teď má spolu s naftou opět zdražovat
Pohonné hmoty v Česku zdražily, ceny mají stoupat i nadále
