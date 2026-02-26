Pohonné hmoty zdražují. Obrat v trendu se zatím nedá čekat

Jan Hrabě

Jan Hrabě

26. února 2026 13:08

Ilustrační fotografie.
Ilustrační fotografie. Foto: Mikuláš Křepelka / INCORP images

Pohonné hmoty v Česku během uplynulého týdne zdražovaly, růst cen se týkal benzinu i nafty. Příčinou je napětí kolem Íránu, kdy administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa nevylučuje další úder proti íránskému jadernému programu. 

Ceny pohonných hmot v posledních dnech vzrostly. Benzín zdražil o šestnáct haléřů na 33,34 Kč za litr. Vývoj ceny nafty byl podobný, stoupla o patnáct haléřů na 32,90 Kč za litr. Nafta je tak nadále levnější. Podle ekonoma Lukáše Kovandy je v dalších sedmi dnech nutné počítat s dalším zdražením o zhruba dvacet haléřů za litr. 

"Pokud by například během nadcházejícího víkendu Spojené státy zahájily vojenský úder na Írán, bylo by zdražení ještě výraznější, neboť tuzemské čerpací stanice by využily mimořádné situace jako záminky k alespoň přechodnému navýšení marží. Případná rozsáhlejší a trvalejší, alespoň několikatýdenní, operace USA v Íránu může zvednout cenu pohonných hmot v ČR i o několik korun na litr, zejména pokud by došlo k blokaci strategicky důležitého Hormuzského průlivu, kudy se přepravuje zhruba pětina světové ropy," uvedl Kovanda.

Zvýšené napětí kolem Íránu se každopádně již promítá do světových cen ropy a následně i do cen pohonných hmot na čerpacích stanicích v Česku. Ke konfliktu ale dojít nemusí. Dnes ve Švýcarsku pokračují jednání mezi Washingtonem a Teheránem.

"Pokud by se obě strany dohodly, nebo alespoň tlumočily potenciál dohody, cena ropy může citelněji klesnout. Přesto nelze v takovém případě čekat odpovídající dopad do cen pohonných hmot v ČR hned v nadcházejících sedmi dnech, ten by se projevil až v horizontu více týdnů," dodal ekonom. 

13. února 2026 22:02

V metru proběhne další víkendová výluka. Lidé budou muset do tramvají

Související

Více souvisejících

pohonné hmoty Čerpací stanice ropa

Aktuálně se děje

před 20 minutami

Ilustrační fotografie.

Pohonné hmoty zdražují. Obrat v trendu se zatím nedá čekat

Pohonné hmoty v Česku během uplynulého týdne zdražovaly, růst cen se týkal benzinu i nafty. Příčinou je napětí kolem Íránu, kdy administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa nevylučuje další úder proti íránskému jadernému programu. 

před 1 hodinou

Kim Čong-Un

Kim Čong-un poslal vzkaz Trumpovi. Jaderných zbraní se vzdávat nehodlá

Severokorejský diktátor Kim Čong-un vyjádřil záměr rozšířit jaderný arzenál a vyzval Washington, aby respektoval jadernou sílu jeho země. Podle Kima spolu mohou Severokorejci a Američané vycházet, pokud Bílý dům akceptuje, že Pchjongjang si ponechá jaderné zbraně. Informovala o tom BBC. 

před 2 hodinami

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

Počasí

Počasí v Česku může ovlivnit zajímavý jev. Jisté to ještě není

Česko si v těchto dnech užívá předčasné jaro, teploty dokonce mají v tomto týdnu překročit 15 stupňů. Zima ale možná ještě neřekla poslední slovo. Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) není vyloučeno, že se k nám v březnu dostane chladný vzduch z Arktidy. 

včera

včera

včera

včera

Policie ČR, ilustrační fotografie.

Napadená taxikářka ze Šumperka podlehla zraněním v nemocnici

Policie s největší pravděpodobností překvalifikuje případ ze Šumperku z pokusu o vraždu na obvinění z vraždy. Taxikářka, kterou muž bodl nožem, totiž zemřela v nemocnici. Obviněný navíc s jejím autem narazil do jiného vozidla a zranil další dva lidi. 

včera

Český lev

Českého lva letos doprovodí hudba skladatele Adriána Čermáka

Hudební rámec pro letošní slavnostní předávání cen Český lev, které 14. března nabídne v přímém přenosu z Kongresového centra Praha Česká televize na ČT1, vytvoří slovenský skladatel nejen filmové hudby Adrián Čermák. Diváci se mohou těšit na hudební doprovod vycházející z Čermákových zkušeností s filmovou a scénickou hudbou, který pracuje s atmosférou, emocemi a rytmem slavnostního večera a propojí elektronické prvky s živou interpretací samotného autora na klávesy. Na pódiu se během večera spojí s DJkou působící zejména na berlínské scéně Dariou Krylosovou aka DDK.

včera

Andrej Babiš a Igor Červený

Babišova vláda se zabývala prevencí vzniku závislostí a zrušila několik orgánů

Babišova vláda zasedla poprvé v kompletním složení, tedy už i s nově jmenovaným ministrem životního prostředí Igorem Červeným (Motoristé). Zabývala se mimo jiné zprávou o plnění Akčního plánu politiky v oblasti závislostí 2023–2025, zrušila několik svých pracovních a poradních orgánů a rozhodla o přesunu agendy Rady pro výzkum, vývoj a inovace z Úřadu vlády na Ministerstvo průmyslu a obchodu.

včera

Ukrajinská armáda ve válce s Ruskem

Ukrajinci zaútočili na ruskou továrnu. Sedm lidí přišlo o život

Ukrajinské drony zaútočily na továrnu na hnojiva v západním Rusku. Při události zemřelo sedm lidí, nejméně dalších deset osob utrpělo zranění. Informovala o tom BBC. K útoku došlo krátce po čtvrtém výročí zahájení války na Ukrajiny, kterou Moskva rozpoutala invazí do sousední země. 

včera

včera

včera

včera

včera

Jarní počasí začíná úřadovat. Meteorologové nastínili výhled na měsíc dopředu

Běží poslední dny meteorologické zimy, která skončí o nadcházejícím víkendu. V neděli pak začne meteorologické jaro. Z nejnovějšího výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) tak vyplývá, jaký bude začátek jara. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy