Muž, jenž způsobil manévry v Havířově, se sám zastřelil. Zbraň měl legálně

Muž, který způsobil úterní policejní manévry v Havířově, si sám vzal život. Potvrdila to policie. Případ, který bude kvůli úmrtí podezřelého odložen, se prověřuje kvůli podezření ze spáchání trojice trestných činů. Policisté také informovali, že muž měl zbraň legálně.
"Z předběžných závěrů soudní pitvy vyplynulo, že muž utrpěl střelné poranění hlavy, které si způsobil sám, a to legálně drženou střelnou zbraní. Jednalo se o zbraň kategorie PO - dříve kategorie C. Nabyl ji v září loňského roku," napsala policie ve středu.
Případ je momentálně prověřován pro podezření ze tří trestných činů, konkrétně z pokusu o vraždu, násilí proti úřední osobě a nebezpečného vyhrožování. Kriminalisté se zabývají i motivem činu.
"Aktuálně uvádíme, že dle předběžného výsledku toxikologického vyšetření bylo u pachatele vyloučeno ovlivnění alkoholem. Případné ovlivnění jinými omamnými a psychotropními látkami se dále zkoumá a prozatím nemáme k dispozici výsledky," sdělili strážci zákona.
Policie o případu informovala v úterý po 14. hodině s tím, že zasahuje v jednom z domů v Havířově a provádí bezpečnostní opatření. Konkrétně došlo k částečnému uzavření Hlavní třídy a evakuaci obyvatel z blízkých domů. Ukázalo se, že manévry vyvolal šestapadesátiletý muž, který pistolí ohrožoval zákazníky obchodu. Dotyčného po telefonátu na linku 158 identifikovali přivolaní policisté, kteří je vyzvali, aby zanechal svého jednání.
"Muž na opakované výzvy nereagoval a namířil na policisty krátkou střelnou zbraň. Policisté proti muži použili varovný výstřel. Muž následně z místa utíká do blízkého domu, kde měl trvalé bydliště. Policisté muže pronásledovali až k jeho bytu," uvedla policie na síti X.
Na místo byla přivolána zásahová jednotka, s mužem se spojil vyjednavač, který zajistil propuštění ženy z bytu, kde podezřelý následně zůstal sám. Muž při dalším kontaktu s vyjednavačem vystřelil a zranil jednoho z policistů. "Při dalším pokusu o kontakt muž nereagoval. Policisté zásahové jednotky provedli vstup do obydlí a nalezli muže bez známek života. Přivolaný lékař konstatovat smrt," dodala policie.
krimi , Policie ČR , Moravskoslezský kraj
