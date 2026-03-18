Izraelci tvrdí, že zabili dalšího představitele Íránu. Po smrti má být ministr tajných služeb Esmáíl Chatíb

Izraelský ministr obrany Jisra'el Kac ve středu oznámil, že při nočním náletu v Teheránu byl zlikvidován íránský ministr tajných služeb Esmáíl Chatíb. Pokud se tato informace potvrdí, půjde o další zásadní úder proti nejvyšším patrům íránského režimu, který přichází jen den po zabití šéfa národní bezpečnosti Alího Larídžáního.
Ministr Kac během středečního ranního hodnocení situace uvedl, že na všech frontách války lze očekávat „významná překvapení“. Zdůraznil, že on i premiér Benjamin Netanjahu zjednodušili proces schvalování útoků na vysoce postavené íránské činitele. Izraelská armáda má nyní povolení neutralizovat jakéhokoli vedoucího představitele režimu okamžitě, jakmile se naskytne operační a zpravodajská příležitost, a to bez nutnosti dalšího schvalování z politických míst.
Esmáíl Chatíb, narozený v roce 1961, byl v íránské hierarchii klíčovou postavou. Působil jako v pořadí osmý ministr tajných služeb od srpna 2021, kdy byl do funkce potvrzen v kabinetu prezidenta Ebráhíma Raísího. Jeho kariéra byla úzce spjata s nejmocnějšími strukturami země, včetně kanceláře nejvyššího duchovního vůdce a zpravodajského oddělení Islámských revolučních gard.
Chatíb byl považován za jednoho z nejbližších spojenců Alího Chameneího. Vzdělání získal v náboženském centru v Qomu, kde studoval islámskou judisprudenci pod vedením předních duchovních autorit. Díky svému postavení a titulům, jako je Hujjat al-Islam (Důkaz islámu), požíval v zemi značného respektu a měl hluboké vazby na vlivné náboženské i bezpečnostní figury Íránu.
V rámci své kariéry prošel Chatíb řadou strategických postů. Již v roce 1985 byl přidělen ke zpravodajské jednotce revolučních gard, kde působil do roku 1991. Později vedl regionální pobočku ministerstva v Qomu a v roce 2010 byl jmenován hlavním dozorcem v kanceláři nejvyššího vůdce. Před svým nástupem do ministerského křesla řídil také bezpečnostní centrum soudní moci.
Jako ministr tajných služeb se Chatíb aktivně podílel na vytváření strategií k potlačení vlivu Západu a zajištění národní stability. V létě 2023 se v Mašhadu účastnil klíčových schůzek s dalšími bezpečnostními špičkami, jejichž cílem byla koordinace postupu proti údajným snahám o podkopání režimu. Jeho zkušenosti a znalost vnitřních mechanismů tajných služeb z něj činily pro Izrael cíl nejvyšší priority.
Izraelská strana uvádí, že k útoku na Chatíba došlo během intenzivních náletů v noci ze 17. na 18. března 2026. Ačkoliv ministr obrany Kac o jeho smrti mluví s jistotou, íránské úřady zatím oficiálně ztrátu svého ministra nepotvrdily. Teherán se v posledních týdnech potýká s obrovským tlakem, neboť izraelské operace se přesunuly z periferních cílů přímo do srdce hlavního města.
Likvidace Chatíba je součástí širší strategie, kterou Izrael nazývá „honem na vedení režimu teroru a represí“. Ministr obrany Kac ve svém prohlášení potvrdil, že armáda má jasné instrukce pokračovat v pronásledování všech členů íránského vedení. Tento přístup signalizuje, že Izrael nehodlá v blízké době intenzitu svých operací v Íránu snižovat, ale naopak plánuje konflikt dále eskalovat.
Současná situace v Teheránu je extrémně napjatá. Ztráta ministra tajných služeb, který měl na starosti vnitřní i vnější bezpečnost a sledování opozice, by mohla vést k chaosu v íránských zpravodajských strukturách.
Esmáíl Chatíb , Izrael , Írán
Aktuálně se děje
před 40 minutami
Izraelci tvrdí, že zabili dalšího představitele Íránu. Po smrti má být ministr tajných služeb Esmáíl Chatíb
EU důrazně varovala Izrael před pozemní ofenzívou v Libanonu
Lídři Francie, Německa, Itálie, Velké Británie a Kanady v pondělí večer ve společném prohlášení důrazně varovali Izrael před pozemní ofenzívou v Libanonu. Vyzvali představitele obou zemí, aby namísto další vojenské eskalace hledali politické řešení. Podle státníků by rozsáhlá operace měla katastrofální humanitární dopady a mohla by vyústit v dlouhotrvající konflikt, kterému je nutné za každou cenu zabránit.
Zdroj: Libor Novák