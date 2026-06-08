Šéfka poslanců ANO Malá skončila v nemocnici. Babiš je s ní v kontaktu

Jedna z výrazných političek vládního hnutí ANO Taťána Malá skončila o víkendu v nemocnici. Šéfka poslaneckého klubu nejsilnějšího uskupení v Poslanecké sněmovně se v sobotu ozvala z nemocničního lůžka. Podstata jejích problémů ale není veřejnosti známá.
Malá v sobotu odpoledne zveřejnila fotografii z nemocničního lůžka v brněnské fakultní nemocnici. "Změna plánů. Těšila jsem se domů za dětmi, ale nakonec trávím víkend v nemocnici," uvedla poslankyně na facebooku.
"Díky moc všem sestřičkám i lékařům z FN Brno, kteří se o mě starají, aby mi bylo zase líp. Jsou úžasní," dodala předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO, aniž by specifikovala, jaké zdravotní problémy ji postihly.
Malou v komentářích podpořil například poslanecký kolega z řad Motoristů Filip Turek. "Brzy se uzdrav. Hlavně ať jsi v pořádku," napsal.
Hospitalizaci poslankyně zaznamenal i premiér Andrej Babiš (ANO). "Samozřejmě vím (že je v nemocnici) a taky jsem se snažil pomoct. Mluvím s ní každý den," sdělil webu novinky.cz. Ani on ale nechtěl prozradit, co s političkou je.
Malá působí v Poslanecké sněmovně od roku 2017. V následujícím roce byla krátce ministryní spravedlnosti. V aktuálním funkčním období se stala předsedkyní poslaneckého klubu ANO, v jehož čele nahradila Alenu Schillerovou, která opět vede ministerstvo financí. Malá je také zmocněnkyní vlády pro lidská práva.
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Zdroj: Libor Novák