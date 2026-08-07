V Tanvaldu došlo k útoku nožem. Tři lidé jsou zranění

V pátek odpoledne došlo v Tanvaldu v ulici Horská k vážnému incidentu, při kterém útočník napadl lidi nožem. Zásah záchranářů a policie si vyžádal ošetření čtyř zraněných osob, přičemž tři z nich utrpěly těžká poranění.
Na místo podle webu Novinky vyrazily posádky záchranné služby včetně vrtulníků. Dva vážně zraněné pacienty v kritickém stavu transportovali záchranáři letecky do nemocnic, třetího člověka s vážnými zraněními odvezla sanitní vozy. Zdravotníci ošetřili také jednu ženu, která vyvázla s lehkým zraněním.
„Dnes odpoledne došlo v Tanvaldu k násilnému trestnému činu, který si vyžádal nasazení IZS. Útočníka jsme bezprostředně po činu zadrželi, občanům proto již nehrozí žádné nebezpečí. Další informace poskytneme, až to bude možné,“ uvedli policisté na síti X.
Policisté na místě činu krátce po šestnácté hodině zajistili podezřelého muže, který byl zároveň jedním ze tří těžce zraněných, uvedl server.
Úřady v současnosti prověřují přesné okolnosti a motiv činu, přičemž bližší informace k probíhajícímu vyšetřování slíbily zveřejnit později. Bezprostřední nebezpečí pro veřejnost již podle policistů pominulo.
Jak ke zranění útočníka došlo zatím zřejmé a celá věc je aktuálně v šetření policie.
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Zdroj: Jan Hrabě