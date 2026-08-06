V Česku dochází lék na rakovinu prsu. Ministerstvo přišlo s neotřelým řešením

Česko řeší vážný problém s nedostatkem léku, který berou pacientky s rakovinou prsu. Přípravek totiž blokuje účinky hormonu estrogenu a zastavuje růst nádorových buněk. Pomoci má zvláštní léčebný program, který připravilo ministerstvo zdravotnictví.
Ministerstvo zdravotnictví informovalo, že připravilo ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) mimořádné řešení, které pomůže překlenout výpadky v dodávkách léčivého přípravku s tamoxifenem. Na základě zvláštního léčebného programu budou lékárny moci sestavit z neporušených blistrů nová balení odpovídající předepsanému dávkování a síle dostačující na přibližně dvouměsíční léčbu pacientky. Díky tomu bude možné využít dostupné zásoby výrazně efektivněji a zajistit léčbu většímu počtu žen.
Ministerstvo společně se Státním ústavem pro kontrolu léčiv zároveň intenzivně jedná s výrobci i evropskými partnery o dodávkách dalších tisíců balení tamoxifenu, které by měly být do České republiky dováženy v řádu dnů.
"Výpadek tamoxifenu řešíme ve více rovinách současně. Vedle jednání o dalších dodávkách jsme připravili i zvláštní léčebný program, mimořádné řešení, které umožní co nejefektivněji využít dostupné zásoby a překlenout současnou situaci. Každé dovezené balení bude možné přímo v lékárnách rozdělit tak, aby se lék dostal k pacientkám podle jejich skutečné potřeby a zároveň se zabránilo tomu, že část léčiv zůstává nevyužita jen kvůli velikosti originálních balení. Původní blistry zůstanou neporušené a lékárna pouze sestaví nové individuální balení odpovídající předepsané léčbě," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).
"V situaci, kdy je na evropském trhu omezené množství tamoxifenu, je důležité využít každé dovezené balení co nejefektivněji. Připravený postup umožní, aby se léčivý přípravek dostal k co největšímu počtu pacientek při zachování všech požadavků na bezpečnost a kvalitu léčby a zároveň tak, aby bylo zajištěno hrazení z veřejného zdravotního pojištění," sdělil ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň.
"Jsme připraveni se do řešení situace prostřednictvím zvláštního léčebného programu aktivně zapojit a dostat tím léčivý přípravek k co největšímu počtu pacientek při zachování všech požadavků na správnou lékárenskou praxi. Věříme, že toto řešení pomůže překlenout současný výpadek dodávek a zajistí kontinuitu léčby žen, které tamoxifen potřebují," řekl prezident České lékárnické komory Aleš Krebs.
Připravený zvláštní léčebný program je mimořádným nástrojem pro překlenutí aktuální situace. Ministerstvo zdravotnictví a Státní ústav pro kontrolu léčiv bude i nadále pokračovat v jednáních s výrobci, distributory i evropskými partnery, aby byla dostupnost tamoxifenu v České republice co nejdříve plně stabilizována.
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léky , rakovina , ministerstvo zdravotnictví , Adam Vojtěch (ANO)
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Zdroj: Lucie Podzimková