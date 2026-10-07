Čtyři projevy čtvrteční změny počasí. Minimálně jeden je potenciálně překvapivý

Babí léto víceméně skončí už dnes, ale i ve čtvrtek má být na řadě míst ještě dost teplo. Zejména v Čechách se očekává hodně oblačnosti, po delší době zaprší a také zesílí vítr. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Čtvrtek se bude vyznačovat velkými teplotními rozdíly. Například v Chebu už odpolední maxima nevystoupí nad 16 °C, zatímco na jižní Moravě může být až letních 25 °C. "Právě na Moravě a ve Slezsku se zatáhne nejpozději (spíš až odpoledne), v Čechách bude naopak hodně oblačnosti už od rána a dopoledne, ale i zde může být lehce přes 20 °C," uvedli meteorologové na síti X.
Déšť se očekává na většině území republiky, ačkoliv srážkové úhrny nebudou markantní. Většinou spadne od jednoho do 15 milimetrů. "Srážky se mohou sice objevit na západě Čech už ráno a dopoledne, ale hlavní srážkové pásmo přejde přes většinu území až později odpoledne a večer. Nejpozději dorazí srážky na Moravu a do Slezska," upozornili experti.
Nejvíce srážek připadne na horské oblasti. K večeru se mohou na Moravě a jejím nejbližším okolí objevit i bouřky, ačkoliv je to méně pravděpodobné. V takovém případě mohou lokální úhrny stoupat i nad 20 milimetrů.
"Fronta přinese také vítr, který se rozfouká v Čechách během odpoledne, na Moravě a ve Slezsku spíš až večer a během noci na pátek. Nárazy větru nebudou nijak silné, ale kolem 55 km/h by hlavně v exponovaných úsecích mohlo fouknout," dodali meteorologové.
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Zdroj: Jan Hrabě