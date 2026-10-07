Americký prezident Donald Trump chce mluvit s ruským protějškem Vladimirem Putinem o podezření, že se v Rusku šíří mor. Informovala o tom BBC. Obavy z nebezpečné nemoci souvisejí s nejasným úmrtím mladé pracovnice laboratoře na Sibiři.
"Zatím probíhají velmi hluboké rozhovory," řekl Trump a zmínil, že více bude o diskuzi se šéfem Kremlu pravděpodobně schopen říct ve čtvrtek. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov nicméně uvedl, že žádný telefonát s americkou stranou není naplánován.
Peskov ve středu sdělil novinářům, že Rusko dostálo povinnosti a ohlásilo úmrtí laboratorní pracovnice Světové zdravotnické organizace WHO. Média následně obvinil z uvádění lživých informací. Zároveň popřel, že by Moskva obdržela oficiální americkou žádost o další informace k případu.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio už dříve vyzval Moskvu k uvolnění dalších informací. "Myslím si, že je to samozřejmá povinnost Ruska, aby sdílelo více informací se světem," řekl šéf americké diplomacie novinářům. Rubio zdůraznil, že Washington nebere spekulace na lehkou váhu. "Sledujeme to velmi bedlivě, každou hodinu," dodal.
První informace o případu zesnulé osmadvacetileté ženy se objevily v pátek, kdy bylo téměř 200 lidí povoláno po její smrti na pozorování v Irkutské oblasti. Pracovnice laboratoře měla onemocnět buď při poškození zkumavky s patogenem, anebo na výzkumné cestě do oblasti, kde se mor běžně vyskytuje u divoce žijících hlodavců.
Světová zdravotnická organizace WHO v úterním prohlášení uvedla, že v Irkutsku nebyl zaznamenán žádný případ nebezpečné nemoci. "Všechny kontakty pacientky byly identifikovány a monitorovány kvůli nemoci. U žádného se neprojevily příznaky onemocnění," sdělila organizace.
Hygienická služba ČR v pondělí informovala, že ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, WHO a ECDC monitoruje informace týkající se podezření na výskyt plicního moru v Irkutské oblasti v Rusku. "Dostupné informace průběžně shromažďujeme, ověřujeme a vyhodnocujeme z hlediska případného rizika pro Českou republiku," napsali hygienici na síti X.
"V tuto chvíli se jedná o podezření na onemocnění, které dosud nebylo oficiálně potvrzeno. Plicní mor je závažné bakteriální onemocnění, které je léčitelné antibiotiky. V případě potvrzeného výskytu jsou k dispozici účinná protiepidemická opatření," dodala Hygienická služba.
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