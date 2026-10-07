Tři roky od izraelského masakru: Útok Hamásu si připomíná celý svět, lídři mluví o barbarství

Světoví lídři i veřejnost v řadě světových metropolí si v středu připomněli třetí výročí tragických teroristických útoků hnutí Hamás na Izrael ze 7. října 2023. Zatímco hlavy států a představitelé mezinárodních organizací vyjadřovali solidaritu s oběťmi a závazek bojovat proti antisemitismu, v Londýně či Berlíně se konala vzpomínková shromáždění a pietní akce. Výroční vzpomínky doprovázely také bezpečnostní obavy a politické napětí před nadcházejícími izraelskými parlamentními volbami.
Přední světoví politici ve svých poselstvích zdůraznili nutnost nezapomínat na oběti masakru a rázně se postavit rostoucí nenávisti. Americký ministr zahraničí Marco Rubio označil tehdejší události za akt barbarství vůči spojenci a potvrdil odhodlání k obraně civilizace. Německý kancléř Friedrich Merz i francouzský prezident Emmanuel Macron přislíbili nekompromisní boj proti antisemitismu ve svých zemích. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová vyjádřila připravenost Evropské unie pomoci přeměnit křehké příměří v trvalý mír založený na dvoustátním řešení, soustrast vyjádřil také australský premiér Anthony Albanese.
V centru Londýna se uskutečnilo pietní shromáždění pořádané britskými židovskými organizacemi naproti sídlu premiéra v Downing Street. Atmosféru v britské metropoli však narušil protest propalestinských studentů před sídlem Rady zástupců britských Židů. Londýnská policie na místě zatkla pět osob pro podezření z podněcování k rasové nenávisti a provolávání radikálních hesel. Představitelé židovské komunity i britští politici tyto provokace v den největšího masakru Židů od holokaustu ostře odsoudili a odmítli jakékoliv zastrašování.
Pietní akce se konaly také v dalších evropských městech, mimo jiné v Berlíně, kde vznikla pohnutá instalace přímo u Brandenburské brány. Organizátoři ze Svazu židovských studentů v Německu tam umístili symbolické židle s portréty obětí a unesených rukojmích. Místo přilákalo řadu návštěvníků i místních politiků, kteří přišli tichou vzpomínkou uctít památku více než dvanácti stovek zmařených lidských životů.
V samotném Izraeli provázely vzpomínkové akce ostré diskuse před parlamentními volbami plánovanými na konec října. Bývalý ministerský předseda Naftali Bennett při návštěvě zničeného areálu hudebního festivalu Nova označil tehdejší události za kolosální selhání státu, jehož prvořadou povinností je bránit své občany. Současný premiér Benjamin Netanjahu naopak varoval, že oslabený Hamás by se mohl pokusit o další provokaci s cílem ovlivnit nadcházející hlasování, a zdůraznil, že izraelská armáda je připravena reagovat s drtivou silou.
Třetí výročí událostí ze 7. října tak opět ukázalo, jak hluboké stopy zanechal teroristický útok v globálním měřítku. Zatímco mezinárodní společenství apeluje na trvalé mírové řešení a ochranu civilistů, na Blízkém východě i v evropských ulicích přetrvává vysoké napětí. Vzpomínkové akce po celém světě potvrdily trvající závažnost této krizové situace a potřebu čelit všem projevům extremismu a náboženské nenávisti.
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