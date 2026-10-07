Kriminalisté z Královéhradeckého kraje od noci z úterý na středu vyšetřují násilný trestný čin. Bodné poranění vedlo ke smrti třicetiletého muže. Policisté zadrželi jednu osobu, nikomu by tak nemělo hrozit nebezpečí.
Policie o případu informovala ve středu dopoledne na sociální síti X. "Od nočních hodin se krajští kriminalisté zabývají ve Dvoře Králové nad Labem násilným trestným činem, který skončil úmrtím třicetiletého muže," uvedli strážci zákona.
Zadržena byla jedna osoba, se kterou policisté provádějí úkony trestního řízení. Místním obyvatelům bylo sděleno, že žádné další nebezpečí nehrozí. "Až to bude možné, poskytneme další informace," dodala policie.
Podle informací webu iDnes.cz vyjížděli k incidentu záchranáři, které někdo zavolal po 22. hodině k muži v bezvědomí. "Na místě bylo zjištěno bodné poranění. Muže posádky resuscitovaly, ale přes veškerou snahu svým zraněním podlehl," řekla mluvčí krajských záchranářů Lucie Hanušová.
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Zdroj: Jan Hrabě