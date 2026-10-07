Volby v USA se mění v ostrý spor. Proč zaznívají varování před hlasováním poštou?

Představitelé volebních úřadů napříč Spojenými státy čím dál intenzivněji vyzývají voliče, aby při odevzdávání hlasovacích lístků před nadcházejícími volbami upřednostnili zabezpečené volební schránky před klasickou poštou.
Důvodem jsou podle CNN obavy z opožděného doručení zásilek v důsledku rozsáhlých úsporných opatření a systémových změn v Americké poštovní službě, kvůli nimž by část platných hlasů mohla dorazit až po zákonné lhůtě. Volební úředníci varují, že spoléhat se v posledních dnech před volbami na poštovní doručení představuje pro voliče značné riziko, a proto posilují bezpečnost i dostupnost speciálních sběrných boxů.
Iniciativa volebních orgánů přichází po sérii incidentů, z nichž nejzávažnější se odehrál v okrese Clark ve státě Washington, kde žhářský útok pomocí zápalného zařízení zničil přibližně pět set hlasovacích lístků. V reakci na tyto události investují místní samosprávy miliony dolarů do modernizace a zabezpečení sběrných schránek.
Nové volební boxy jsou vybaveny pokročilými čidly schopnými detekovat žár nebo náraz, automatickými systémy pro hašení požárů, kamerovým dohledem i digitálním sledováním tras. Přestože útoky vyvolaly obavy, voliči podle volebních komisařů možnost odevzdání hlasu do těchto zabezpečených schránek nadále masivně využívají.
Otázka volebních schránek se však v USA stala předmětem ostrého politického boje a prohlubujících se stranických rozporů. Zatímco demokratičtí lídři prosazují rozšiřování sítě schránek s cílem usnadnit přístup k volbám co nejširší veřejnosti, mnozí republikánští politici usilují o jejich výrazné omezení či úplný zákaz.
Odpůrci sběrných boxů argumentují obavami z neoprávněného shromažďování hlasů a nedostatečným dohledem, což vedlo ke schválení restriktivní legislativy ve více než desítce amerických států. V některých regionech je tak povolen pouze jediný box na celý okres, zatímco jinde jsou schránky zcela zakázány.
Hlavním motorem současného přechodu ke sběrným schránkám tak zůstávají provozní změny v Americké poštovní službě, která zredukovala přepravní trasy a centralizovala zpracování zásilek do regionálních uzlů. V praxi to znamená, že dopisy s hlasovacími lístky cestují na razítkování i stovky kilometrů, což výrazně prodlužuje dobu jejich zpracování.
Vzhledem k tomu, že rozhodujícím kritériem pro platnost hlasu je v mnoha státech datum poštovního razítka nebo fyzické doručení do volebního místa před uzavřením volebních místností, hrozí reálné riziko vyřazení jinak platných lístků. Analýzy z letošních primárních voleb potvrdily, že v oblastech dotčených reformou pošty se podíl vyřazených opožděných hlasů přibližně zdvojnásobil.
Dopady zpomalení poštovních služeb a omezování schránek pociťují nejcitlivěji obyvatelé venkovských a odlehlých oblastí, jako je například stát Wyoming. Zdejší zákonodárci nakonec odmítli úplný zákaz volebních schránek i z toho důvodu, že pracovníci v hornictví či zemědělství často nemají možnost odevzdat hlas přímo ve volební místnosti během pracovních hodin.
Volební komisaři proto voličům doporučují, aby v případě použití pošty odesílali své hlasy s dostatečným předstihem alespoň deseti až čtrnácti dnů. Pokud tato lhůta vyprší, jediným spolehlivým způsobem, jak zajistit započtení hlasu, zůstává osobní doručení do volebního boxu nebo volební kanceláře.
Americká poštovní služba trvá na tom, že je na zvýšený nápor připravena a těsně před volebním dnem zavede mimořádná opatření, včetně prioritního zpracování a ručního razítkování lístků. Volební úředníci však přesto nabádají k opatrnosti a stále častěji voličům nabízejí digitální nástroje pro sledování pohybu jejich hlasu prostřednictvím SMS zpráv či internetu.
Vývoj před nadcházejícími volbami ukazuje, že sběrné schránky se přes veškerý politický tlak a bezpečnostní rizika staly klíčovým prvkem americké volební infrastruktury, na který spoléhají miliony voličů hledajících jistotu, že jejich hlas bude včas spočítán.
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Zdroj: Jan Hrabě