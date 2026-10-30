Harvard a Yale. Nejstarší a nejprestižnější americké univerzity slaví svá výročí

Lucie Žáková

Lucie Žáková

30. října 2026 15:50

Harvardova univerzita
Harvardova univerzita Foto: Depositphotos

Mezi nejprestižnější univerzity nejen v Americe, ale také ve světě, patří Harvardova a Yaleova univerzita. A ty jsou zároveň těmi nejstaršími na americkém kontinentu. Na měsíc říjen tohoto roku připadají i dvě významná výročí: Harvard slaví 390 let od svého vzniku, Yale byl založen před rovnými 325 lety. Za tak dlouhou historii prošla těmito školami řada významných osobností.

V roce 1636, dne 28. října toho roku, byla založena Harvardova univerzita anglickým duchovním Johnem Harvardem, který zakotvil v americkém státě Massachusetts a po němž škola získala své pojmenování. Základem vysokoškolské koleje se stala jeho obsáhlá knihovna. Původně škola sloužila především ke vzdělávání duchovních, ještě v průběhu 17. a 18. století se rozšiřovala o nové fakulty i studenty. Postupem staletí se Harvardova univerzita vyprofilovala jako jedna z nejlepších a nejprestižnějších univerzit světa. A také jedna z nejznámějších – slyšel o ní snad každý. Rovněž je tou nejbohatší univerzitou na světě s těmi nejvyššími příjmy, které tvoří školné, státní příspěvky i zisky z vědeckých projektů.

Harvardova univerzita je velice rozsáhlým komplexem zahrnujícím řadu nejen vzdělávacích ústavů, ale také výzkumná oddělení, divadelní nebo hudební scény, knihovny, muzea či galerie nebo botanickou zahradu, banku, policejní služebnu i zdravotnické středisko. Škola pojme více než dvacet tisíc studentů z celého světa, přičemž ovšem přijímá jenom malé procento ze všech přihlášených uchazečů. Za takřka čtyři sta letou historii prošlo univerzitou mnoho významných osobností, kupříkladu osm amerických prezidentů a více než padesát nositelů Nobelovy ceny. 

Konkrétně lze ze slavných absolventů Harvardu zmínit nositele Nobelovy ceny za fyziku, jako je Philip Warren Anderson, Percy Williams Bridgman, Roy Glauber a David Morris Lee. Nobelovu cenu za mír získali absolventi Harvardu, jako byl Ralph Bunche, Al Gore, Henry Kissinger nebo Barack Obama. Harvard absolvovali dále třeba fyzik a člen týmu projektu Manhattan na výrobu atomové bomby Robert Oppenheimer, zakladatel Microsoftu Bill Gates, ale také hollywoodské hvězdy. Na univerzitě studovali Matt Damon, Tommy Lee Jones nebo Natalie Portman.

Harvardově univerzitě se za dlouhou historii nevyhnuly ani skandály. Ten poslední se táhl až do léta tohoto roku, kdy byl odsouzen správce márnice v areálu školy, který po několik let nelegálně obchodoval s částmi těl určenými pro lékařské účely. Univerzita také musela pozůstalým vyplatit odškodné.

O 65 let později, v roce 1701, vznikla další prestižní americká univerzita v New Havenu. Yaleova univerzita byla založena devátého říjnového dne toho roku jako třetí nejstarší škola univerzitního typu ve Spojených státech amerických. Své jméno má škola po svém prvním velkém mecenáši, který se jmenoval Elihu Yale a byl to anglický obchodník, podporovatel umění a správce britských kolonií, velmi zámožný muž. Kromě finanční podpory vybudoval na Yaleově univerzitě obsáhlou knihovnu, základ tehdejší vzdělanosti.

Stejně jako na Harvard, také na Yale není lehké se dostat. Školy si tak trochu konkurují, a to v oblasti kvality vzdělání, ale třeba také při sportovních utkáních. Nebo také v počtu úspěšných a slavných absolventů. Yaleovou univerzitou prošli rovněž držitelé Nobelovy ceny, prezidenti i politici, ale rovněž herci. Kupříkladu David Duchovny, Jodie Fosterová, Meryl Streepová nebo Paul Newman studovali na Yale.

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