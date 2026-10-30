Babiš nebude nadšený. Pavel se chystá na další jednání vlády

Premiér Andrej Babiš (ANO) se na příštím jednání vlády musí připravit na nečekaného hosta. Dorazí totiž prezident Petr Pavel. Hlava státu se pro osobní účast rozhodla, protože se budou řešit bezpečnostní témata.
"Prezident republiky Petr Pavel se v pondělí 2. listopadu 2026 zúčastní jednání vlády. Důvodem jeho účasti je projednání bezpečnostních témat zařazených na agendu schůze," uvedla kancelář prezidenta v pátek na webových stránkách.
Pavel se v říjnu podobně zúčastnil schůze Bezpečnostní rady státu, když se tento orgán zabýval aktuální bezpečnostní situací, včetně výhledu, možných scénářů jejího vývoje i detekcí možných rizik. Byl také schválen návrh na prodloužení stupně ohrožení terorismem.
Bezpečnostní rada státu zároveň vzala na vědomí koncepci výstavby Armády ČR a informaci ministerstva obrany o změně prováděcího plánu protivzdušné a protiraketové obrany NATO.
Bezpečnostní rada státu dále schválila Národní koncepci cvičení kybernetické bezpečnosti, implementační plán k Národní koncepci cvičení kybernetické bezpečnosti a plán cvičení orgánů krizového řízení v letech 2027 až 2029.
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Zdroj: Libor Novák