Železniční tragédii ve Španělsku nepřežil Čech, potvrdilo ministerstvo

Mezi oběťmi mimořádně tragické vlakové nehody ve Španělsku, kde se srazily dvě soupravy na vysokorychlostní trati, je nejméně jeden český občan. V pátek to potvrdilo ministerstvo zahraničních věcí, které rodině zesnulého vyjádřilo upřímnou soustrast.
Ministerstvo zahraničí potvrdilo informaci webu novinky.cz o úmrtí českého občana. "Na základě identifikace provedené španělskými orgány bylo potvrzeno úmrtí mladého českého občana, který se nacházel ve vlaku zasaženém tragickou železniční nehodou u Toleda," uvedl mluvčí úřadu Adam Čörgö.
Černínský palác dále zmínil, že pracovníci velvyslanectví v Madridu jsou v kontaktu s rodinou zesnulého Čecha a nabídli veškerou možnou asistenci.
Srážku dvou vysokorychlostních vlaků v centrálním Španělsku nepřežilo nejméně 69 lidí, přičemž další desítky osob utrpěly zranění. K tragické nehodě došlo na železniční trati spojující Madrid se Sevillou, kde jedna ze souprav narazila do zadní části stojícího vlaku.
Oba vlaky se pohybovaly stejným směrem, přičemž náraz v provincii Toledo způsobil vykolejení několika vagonů. V době srážky cestovalo v obou soupravách celkem více než 500 pasažérů. Na místo neštěstí osobně dorazil španělský premiér Pedro Sánchez, který prohlásil, že celá země truchlí. Španělsko vyhlásilo třídenní státní smutek.
Sánchez na místě neštěstí důrazně zkritizoval, že je pro tak vyspělou zemi, jakou je Španělsko, zcela nepřijatelné zažít dvě takto vážné nehody vysokorychlostních vlaků v průběhu jediného roku. Úřady nyní intenzivně vyšetřují přesné okolnosti a příčiny střetu.
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Po srážce vlaků je nejméně 68 mrtvých, úřady už znají příčinu nehody. Mezi cestujícími mohl být Čech
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Zdroj: Libor Novák