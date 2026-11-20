Objevilo se další video, které zachycuje úterní srážku vlaků nedaleko pražského hlavního nádraží. Tentokrát jde o záběry z kabiny jednoho ze strojvedoucích. Při nehodě se zranilo přes 40 lidí, vyšetřují ji drážní inspektoři i policisté.
Nejnovější video nabízí pohled z vlaku, který na pražské hlavní nádraží právě přijížděl. Ze záběrů je zřejmé, jak málo času měl strojvedoucí na reakci, když se v oblouku vynořila souprava opouštějící stanici. Nakonec došlo ke srážce, která si vyžádala desítky zraněných osob.
Policie prověřuje nehodu pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti, za což hrozí až osm let odnětí svobody. Na místě mimořádné události vyšetřovali příčiny a okolnosti jejího vzniku také tři inspektoři Drážní inspekce, která zahájila vlastní šetření včetně zpracování závěrečné zprávy. Škoda podle inspekce přesáhne 16 milionů korun.
Ke srážce dvou osobních vlaků došlo u hlavního nádraží na přemostění se Seifertovou ulicí. Prvotní informace hovořily o několika zraněných osobách. Policie později sdělila, že se zranily nižší desítky cestujících.
"Na místě postupně zasahovalo více než 10 záchranářských posádek, čtyři posádky s lékařem, inspektor a evakuační speciál. Všichni pacienti s prioritou 1 a 2 již byli transportováni do zdravotnických zařízení," sdělili pražští záchranáři na síti X. Celkem bylo ošetřeno 46 pacientů, z nichž čtyři utrpěli těžká, dvanáct středně těžká a třicet lehká poranění.
Podle informací na webu Českých drah došlo ke srážce osobních vlaků Os 9409 a Os 9507 ve stanici Praha hl. n. Musel být přerušen provoz mezi hlavním nádražím a Vysočany, Holešovicemi a Libní.
Související
Obecné ohrožení. Policie prozradila sazbu pro viníka úterní srážky vlaků v Praze
Video zachytilo chybu vedoucí k srážce vlaků u hlavního nádraží
Nehody vlaků , Vlaky , hlavní nádraží , Praha
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Nové video srážky vlaků v Praze. Jde o záběry z kabiny jednoho ze strojvedoucích
před 1 hodinou
Další policejní zásah ve škole. Aktivní střelec se v Příbrami nepotvrdil
před 2 hodinami
Ranní počasí může být nebezpečné. Platí nové varování meteorologů
před 3 hodinami
Pavel se domnívá, že ruské rakety mohou zasáhnout i Česko. Ozval se také Babiš
před 4 hodinami
Putin je unavený a chce dohodu, hlásal po schůzce Trump. Krátce na to Rusko rozpoutalo ničivý útok na Ukrajinu
před 4 hodinami
Nepřijeli jsme žebrat, vzkazují poslední den COP31 africké státy zemím, za něž nejsou největší tíhu oteplování
před 5 hodinami
Svět reaguje na revoluční rozhodnutí ICJ: Evropa označila rozsudek za přelomový, USA překvapily zdrženlivostí
před 6 hodinami
Fiasko na COP31: Z návrhu závěrečného dokumentu zmizely zmínky o fosilních palivech, Panama hrozí blokací
před 7 hodinami
Rutte kvůli dopadu ruské střely přijel do Polska. Francie žádá zasedání RB OSN
před 8 hodinami
AI převrátila boj se změnou klimatu naruby. Datová centra po celém světě vyprodukují masivní množství emisí
před 8 hodinami
Úsměvy a vřelá objetí byly jen na oko? Schůzka Trumpa s Ťin-pchingem obchodní válku USA s Čínou nevyřešila
před 9 hodinami
Putin: Reakce Ruska na útoky na Kerčský na Krymu bude bolestivá
před 10 hodinami
Polská armáda vyslala do vzduchu stíhačky. Úřady po dopadu neznámého objektu uzavřely školy
před 11 hodinami
Rusko a Čína nejsou přátelé USA. Proč si Trump myslí opak?
před 11 hodinami
Trump se nečekaně připojil k jednání evropských lídrů. Zastával se Putina, zpochybnil podporu Ukrajiny
před 12 hodinami
Polská armáda zkoumá neznámý zřícený objekt. Úřady uzavřely letiště a vydaly varování
před 14 hodinami
Zimní projevy počasí nejsou o víkendu vyloučeny, naznačili meteorologové
včera
Jediné možné vysvětlení. Expert tvrdí, že Epsteinovu smrt způsobil někdo jiný
včera
Evropská unie přiznala kyberútok. Útočníkům pomáhala umělá inteligence
včera
Babišova vláda schválila novou antibiotickou strategii a jmenovala šéfa nového úřadu
Česko bude aktivně předcházet hrozbě narůstající rezistence obyvatel i zvířat vůči působení antibiotik. Počítá s tím nová strategie Národního antibiotického programu pro období 2026 až 2032, kterou dnes schválila Babišova vláda. Kabinet projednal také novou systemizaci pracovních míst státních zaměstnanců a ostatních zaměstnanců v pracovním poměru ve správních úřadech, která bude platit od 1. ledna 2027, a jmenoval ředitele nově vznikajícího Úřadu rozvoje území České republiky.
Zdroj: Jan Hrabě