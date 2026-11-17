Přes 40 lidí utrpělo zranění při úterní srážce dvou osobních vlaků u hlavního nádraží v Praze. Podle předběžných závěrů šetření se jedna ze souprav vydala na koleje, když ještě neměla. Indicií může být i video, které se objevilo několik hodin po nehodě.
Na sociálních sítích se v úterý odpoledne objevilo video, které zachycuje ranní srážku vlaků u pražského hlavního nádraží. Podle uživatele, jenž záběry zveřejnil, je z nich zřejmé, že souprava spoje Os 9409 projela odjezdové návěstidlo zakazující jízdu. O takové chybě jednoho ze strojvedoucích se již předtím zmínil ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD).
Na místě mimořádné události vyšetřovali příčiny a okolnosti jejího vzniku tři inspektoři Drážní inspekce, která zahájila vlastní šetření včetně zpracování závěrečné zprávy. Škoda podle inspekce přesáhne 16 milionů korun.
Bednárik označil úterní srážku vlaků za velmi vážnou událost. "Ještě v průběhu tohoto týdne se na ministerstvu mimořádně sejde resortní komise pro zvyšování bezpečnosti na železnici. Naším cílem je důkladně vyhodnotit dnešní událost a přijmout případná opatření, která přispějí k dalšímu zvýšení bezpečnosti železniční dopravy," uvedl ministr na sociální síti X.
Ke srážce dvou osobních vlaků došlo u hlavního nádraží na přemostění se Seifertovou ulicí. Prvotní informace hovořily o několika zraněných osobách. Policie později sdělila, že se zranily nižší desítky cestujících.
"Na místě postupně zasahovalo více než 10 záchranářských posádek, čtyři posádky s lékařem, inspektor a evakuační speciál. Všichni pacienti s prioritou 1 a 2 již byli transportováni do zdravotnických zařízení," uvedli pražští záchranáři na sociální síti X. Celkem bylo ošetřeno 46 pacientů, z nichž čtyři utrpěli těžká, dvanáct středně těžká a třicet lehká poranění.
Podle informací na webu Českých drah došlo ke srážce osobních vlaků Os 9409 a Os 9507 ve stanici Praha hl. n. Musel být přerušen provoz mezi hlavním nádražím a Vysočany, Holešovicemi a Libní.
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Zdroj: Libor Novák