Až osmiletý trest může hrozit viníkovi úterní srážky dvou osobních vlaků nedaleko pražského hlavního nádraží, při které se zranilo přes 40 lidí. Informovala o tom pražská policie. Vyšetřováním události se kromě nich zabývá i drážní inspekce.
"Policisté událost prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. V případě prokázání viny za něj pachateli hrozí až osm let odnětí svobody," uvedla policie ve středu na sociální síti X.
Na místě mimořádné události vyšetřovali příčiny a okolnosti jejího vzniku také tři inspektoři Drážní inspekce, která zahájila vlastní šetření včetně zpracování závěrečné zprávy. Škoda podle inspekce přesáhne 16 milionů korun.
Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) označil srážku vlaků za velmi vážnou událost. "Ještě v průběhu tohoto týdne se na ministerstvu mimořádně sejde resortní komise pro zvyšování bezpečnosti na železnici. Naším cílem je důkladně vyhodnotit dnešní událost a přijmout případná opatření, která přispějí k dalšímu zvýšení bezpečnosti železniční dopravy," uvedl.
Ke srážce dvou osobních vlaků došlo u hlavního nádraží na přemostění se Seifertovou ulicí. Prvotní informace hovořily o několika zraněných osobách. Policie později sdělila, že se zranily nižší desítky cestujících.
"Na místě postupně zasahovalo více než 10 záchranářských posádek, čtyři posádky s lékařem, inspektor a evakuační speciál. Všichni pacienti s prioritou 1 a 2 již byli transportováni do zdravotnických zařízení," sdělili pražští záchranáři na síti X. Celkem bylo ošetřeno 46 pacientů, z nichž čtyři utrpěli těžká, dvanáct středně těžká a třicet lehká poranění.
Podle informací na webu Českých drah došlo ke srážce osobních vlaků Os 9409 a Os 9507 ve stanici Praha hl. n. Musel být přerušen provoz mezi hlavním nádražím a Vysočany, Holešovicemi a Libní.
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Nehody vlaků , Vlaky , Policie ČR , Praha
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Zdroj: Libor Novák