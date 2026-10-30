Legenda české atletiky Fibingerová se vážně zranila

David Holub

30. října 2026 19:14

Helena Fibingerová
Helena Fibingerová Foto: Mikuláš Křepelka / INCORP images

Bývalá koulařka Helena Fibingerová, která je mistryní světa z roku 1983 a hned osminásobnou mistryní Evropy, se vážně a zranila a musí tak rušit svůj program na nejbližší dny. Jak informoval server sport.cz, sedmasedmdesátiletá Fibingerová si měla v první polovině září hned nadvakrát zlomit levou ruku v ramenním kloubu, přičemž se tak mělo stát na opuštěném místě, takže zraněnou dámu ostatní našli až po dlouhých třech hodinách.

„Stalo se to v lese na opuštěném místě. Odletěl mi mobil, plazila jsem se třicet metrů a spadla jsem do strže. Hledali mě tři hodiny, přijela rychlá. Ramenní kloub je ten nejsložitější. Vytvořil se mi obrovský hematom. Já jsem tvrdá, ale strašně to bolí,“ vyprávěla Fibingerová pro sport.cz o inkriminovaném incidentu a pokračovala: „Můj Honýsek (přítel Jan) se o mě stará. Je mi těžko. Teď se čeká, jestli si to sedne, za což se modlím. Prosím Boha, abych se z toho dostala. Musím říct, že jsem bojovník, ale není to úplně komfortní. Jsem pozitivní člověk, ale trpím jak zvíře.“

Právě se svým přítelem Janem se měla v listopadu brát. Teď však musí tuto akci odložit. „Šaty už jsem měla připravené,“ prozradila atletka. Je o ní známo, že i v jejích letech je stále aktivní, několikrát do týdne například běhá. Kromě toho v Uherském Ostrohu provozuje pekárnu, která před nedávnem prošla rekonstrukcí.

Nyní tedy podstupuje rekonvalescenci, která by měla trvat ještě další dva týdny. „Jsem netrpělivá, primář v Hradišti říká, že jsem divoká. Silná Helena je na kolenou,“ vypraví svým typickým barvitým způsobem Fibingerová.

Držitelka Ceny Emila Zátopka pro sportovní legendu prozradila, že je ráda se svým přítelem, s nímž se měla vzít 9. listopadu. „Před lety jsem potkala člověka, kdy jsem nevěřila, že takový člověk existuje, a že nalezne zalíbení ve mně. Jsem velmi šťastná žena,“ neskrývala své životní štěstí žena, která byla do roku 2021 vdaná s někdejším trenérem Jaroslavem Šmídem. Ten právě před pěti lety zemřel.

Zranění Heleny Fibingerové znamená, že se žena, která toho pro českou atletiku udělala více než dost, nezúčastní ani tradiční ankety Atlet roku, která je na programu v sobotu 7. listopadu. „Bude to poprvé po všech letech, kdy na vyhlášení Atleta roku nebudu. Na uchu mám telefon. Chci finančně pomoct kladiváři Myslyvčukovi. Věřím, že se jako atletika zase zvedáme. Současná generace bude na olympiádě v Los Angeles tam, kde jsme byli zvyklí,“ zakončila Fibingerová.

22. srpna 2026 13:15

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