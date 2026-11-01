Nejen hokej. Rusové mohou pořádat MS ve vzpírání, byli i na fotbalovém šampionátu

V pátek sportovním světem otřásla zpráva, že Sportovní arbitrážní soud (CAS) s okamžitou platností umožnil ruským a běloruským hokejistům návrat do mezinárodních soutěží. V posledních dnech je to však další z mnoha kroků ze strany mezinárodních sportovních organizací, které jdou na ruku Rusku.
V předešlých dnech rozhodla například Mezinárodní vzpěračská federace (IWF) o tom, že v roce 2030 se v Moskvě bude konat mistrovství světa ve vzpírání. Jedná se tak o první velký takový mezinárodní šampionát, který se bude konat v Rusku od chvíle, kdy byla zahájena jeho invaze na Ukrajinu. Mezinárodní fotbalová federace FIFA pak umožnila ruské reprezentaci zúčastnit se tzv. fotbalového festivalu hráčů do 15 let.
Podle původního kalendáře sportovních akcí se už v loňském roce mělo v ruské Kazani mistrovství světa v plaveckých závodech. To bylo pochopitelně kvůli ruské invazi na Ukrajinu nakonec přesunuto do Singapuru.
Ruská invaze na Ukrajinu, jak známo, stále pokračuje, ovšem pro některé mezinárodní sportovní federace to i tak neznamená, že by Rusko nemohlo nějaké sportovní akce pořádat. Mezi nimi nyní nalezneme Mezinárodní vzpěračskou federaci, která tak umístila světový šampionát ve vzpírání 2030 do Moskvy.
Na toto rozhodnutí už stihl reagovat ruský vzpěračský svaz v čele s jeho předsedou Alexandrem Vinokurovem, jenž tak IWF poděkoval za důvěru. „Rusko disponuje nezbytnými zkušenostmi a kapacitami potřebnými k pořádání soutěží na nejvyšší úrovni. Moskva už v minulosti hostila významné sportovní akce a pyšní se moderní infrastrukturou,“ uvedl ve svém prohlášení Vinokurov.
Tomuto rozhodnutí ze strany IWF předcházelo i plná integrace ruských a běloruských sportovců do svých soutěží, ke které federace sáhla už o loňském červnu. Stejný krok učinilo loni v listopadu judo a letos v dubnu také plavání.
K legitimizaci ruských a běloruských sportovců sáhli i funkcionáři na olympijské úrovni. Mezinárodní olympijský výbor totiž po třech letech rozhodl o ukončení suspendace Ruského olympijského výboru, čímž tak umožnil ruským sportovcům účastnit se kvalifikací na Letní olympijské hry, které se v roce 2028 budou konat v Los Angeles. Ruští a běloruští sportovci se pak také mohli letos v Itálii účastnit Zimních paralympijských her. Striktní vůči Rusům a Bělorusům nadále zůstává Světová atletika.
Fotbalových šampionátů se Rusové dosud účastnit nemohli. Zlom nastal v případě turnaje patnáctiletých
Od zahájení ruské invaze na Ukrajinu rovněž platilo, že se Rusové a Bělorusové nemohou účastnit ani mezinárodních fotbalových soutěží pořádané pod hlavičkou FIFA a Evropské fotbalové unie UEFA. Proto koncem října překvapil krok ze strany FIFA spočívající v tom, že se Rusové mohli účastnit nedávného premiérového světového šampionátu hráčů do 15 let. Právě na tento zbrusu nový megalomanský projekt z dílny FIFA právě FIFA pozvala všech 211 členských asociací.
„Fotbal patří všem, všude na světě. Pro nás ve FIFA je důležité dát každému talentu v každém koutě světa šanci zazářit. Stejně důležité je dát každé zemi právo a příležitost snít,“ nechal se slyšet prezident FIFA Gianni Infantino při slavnostním zahájením světového šampionátu hráčů do 15 let, nebo také tzv. festivalu FIFA, kde tak tedy zdůvodnil, proč bylo na turnaji i Rusko.
Pravda, přímo k jejich účasti se přímo Infantino nevyjádřil, prozradil ale, že se na vyloučení Rusů z mezinárodního fotbalu dívá již s větším odstupem. „Musíme se tím zabývat. Rozhodně. Protože tento zákaz ničeho nedosáhl,“ řekl Infantino třeba již letos v únoru v rozhovoru pro televizi Sky.
Nakonec se tohoto premiérového šampionátu fotbalových mladíků nezúčastnilo hned několik zemí, přestože každá z nich uvedla poněkud jiný důvod. Vedle třeba Německa či Dánka do ázerbájdžánského Baku nedoletěli ani Finové. Ti se nijak netajili tím, že nejedou právě kvůli ruské účasti. „Původně jsme se chtěli zúčastnit, ale v létě vyšlo najevo, že bylo na turnaj pozváno také Rusko. Poté jsme se rozhodli, že nepojedeme,“ řekl konkrétně generální sekretář finského fotbalového svazu Marco Casagrande.
Turnaje se samozřejmě nakonec neúčastnila ani Ukrajina, která si vůči rozhodnutí ze strany FIFA nebrala servítky. „Zatímco je ruské mládeži umožněna účast na mezinárodních fotbalových festivalech, agresorský stát nadále páchá zločiny na ukrajinských dětech,“ zaujal jasný postoj k nastalé situaci ukrajinský ministr mládeže a sportu Matvij Bidnyj.
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Zdroj: Jan Hrabě