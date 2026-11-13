Babišova vláda nezakáže sportovcům nastupovat proti Rusům

Babišova vláda nehodlá zákonem zakazovat sportovním reprezentacím zápasy s ruskými národními týmy. Uvedl to ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé). Například hokejisté již dali na vědomí, že vzájemné zápasy s Ruskem hrát nehodlají.
Na Šťastného slova v Poslanecké sněmovně upozornil web novinky.cz. "My nechceme a nebudeme zasahovat svazům, klubům, asociacím, olympijskému výboru, do jejich rozhodování. Prostě by to nebylo správné. Stát toto nemá dělat. Oni mají vlastní samosprávu a oni se musí sami rozhodnout, jak k tomu chtějí přistupovat," vysvětlil ministr.
Problematika sportovních klání proti reprezentantům Ruska se intenzivně řeší v souvislosti s rozhodnutím Mezinárodní sportovní arbitráže (CAS), které by mělo umožnit návrat ruských hokejistů na největší světové akce pod hlavičkou IIHF.
Prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik již minulý týden potvrdil, že ani český národní tým nebude nastupovat proti ruské reprezentaci. Česko se tak připojilo k Finsku, Norsku, Dánsku a Švédsku.
Ruským týmům má být umožněna účast na akcích mezinárodní hokejové federace IIHF, vyplývá z nedávného rozhodnutí arbitráže. Zabývala se rozhodnutím federace, která vyřadila Rusko z akcí v sezóně 2026/27, včetně mužského a ženského mistrovství světa.
Podle rozhodnutí Mezinárodní sportovní arbitráže nejsou obavy IIHF ohledně bezpečnosti dostatečně opodstatněné. Arbitráž zdůraznila, že se nevěnovala tomu, zda mají Rusové hrát bez národních symbolů jako tým neutrálních sportovců.
Návrat ruského hokeje uvrhne do nejistoty zejména pořadatele letošního světového šampionátu v Německu, protože na turnaj se zároveň kvalifikovala Ukrajina, která je přes čtyři roky ve válce s Ruskem.
Rusové se světového šampionátu zúčastnili naposledy v roce 2021, kdy vypadli ve čtvrtfinále. Od následujícího roku na mistrovství světa chyběli kvůli invazi na sousední Ukrajinu.
11. listopadu 2026 21:06
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Je to nepřijatelné. Šťastný se zlobí na CAS kvůli návratu ruských hokejistů
Boris Šťastný , Vláda ČR , sport , Rusko
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Zdroj: Libor Novák