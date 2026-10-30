Rusové se mohou vrátit na hokejové MS. Česko už zareagovalo

Ruští hokejisté se mají vrátit na vrcholné reprezentační akce, rozhodla Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS). Obavy o bezpečnost účastníků turnajů v případě účasti ruských týmů byly označeny za neopodstatněné. Český hokej nadále nesouhlasí s účastí Rusů.
Ruským týmům má být umožněna účast na akcích mezinárodní hokejové federace IIHF, vyplývá z pátečního rozhodnutí arbitráže. Zabývala se rozhodnutím federace, která vyřadila Rusko z akcí v sezóně 2026/27, včetně mužského a ženského mistrovství světa.
Podle rozhodnutí Mezinárodní sportovní arbitráže nejsou obavy IIHF ohledně bezpečnosti dostatečně opodstatněné. Arbitráž zdůraznila, že se nevěnovala tomu, zda mají Rusové hrát bez národních symbolů jako tým neutrálních sportovců.
Návrat ruského hokeje uvrhne do nejistoty zejména pořadatele letošního světového šampionátu v Německu, protože na turnaj se zároveň kvalifikovala Ukrajina, která je přes čtyři roky ve válce s Ruskem.
IIHF vyjádřila zklamání z rozhodnutí CAS a nesouhlas s některými jeho aspekty. Mezinárodní hokejová federace trvá na tom, že její rozhodnutí chránit bezpečnost všech účastníků bylo opodstatněné. "Ačkoli IIHF respektuje autoritu CAS a bude jednat v souladu s jejím rozhodnutím, výsledek neodstraňuje obavy," uvedli zástupci světového hokeje.
Na rozhodnutí již reagoval i Český svaz ledního hokeje, který je nepříjemně překvapen. Na svazu probíhá analýza, dosavadní postoj Českého hokeje k účasti ruských národních týmů se nemění. "Nesouhlasíme s účastí Ruska na turnajích IIHF během válečné agrese na Ukrajině," vzkázal generální sekretář Českého hokeje Jan Černý.
Rusové se světového šampionátu zúčastnili naposledy v roce 2021, kdy vypadli ve čtvrtfinále. Od následujícího roku na mistrovství světa chyběli kvůli invazi na sousední Ukrajinu.
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Zdroj: Libor Novák