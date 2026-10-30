Mýto pro nákladní auta se v průběhu příštího roku změní, předpokládá ministerstvo

Ministerstvo dopravy zaslalo do mezirezortního připomínkového řízení návrh novely nařízení vlády, kterým se upravují mýtné sazby pro nákladní vozidla. Nové taxy by měly platit od července 2027. Změna se dotkne vozidel s hmotností nad 3,5 tuny kromě autobusů; tam zůstanou sazby beze změny.
Cílem je přiblížit mýtné sazby pro těžká nákladní vozidla na úroveň sousedních států a ukončit tak praxi, kdy jsou české dálnice rájem nízkého mýtného pro kamiony z celé Evropy, uvedlo ministerstvo v tiskové zprávě.
"Česká republika je dlouhodobě ostrovem absurdně nízkého mýta pro kamiony v rámci střední Evropy. Nejen že máme nižší mýtné než Němci nebo Rakušani, ale my dokonce účtujeme méně než sousední Slovensko nebo Maďarsko. Výsledkem je, že se k nám účelově přeléval mezinárodní tranzit ze sousedních zemí a po našich dálnicích a silnicích jezdí více kamionů, než by muselo. Na hlavních tranzitních dálnicích, D1, D5 nebo D8, vidíme od covidu kumulativní nárůst počtu kamionů o více než 15 %. Nikdo to prozatím neřešil, nicméně já jsem přesvědčen, že je na místě srovnat mýtné sazby pro těžká nákladní vozidla alespoň na úroveň některých sousedních států. Nastal čas, aby ČR přestala být kamionovým rájem celé Evropy," řekl ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD).
U nejobvyklejší kategorie těžkých nákladních vozidel, tedy kamionů nad 12 tun s pěti a více nápravami v emisní třídě EURO VI a CO2 třídě č. 1 dojde k navýšení sazby na dálnicích o 18,52 % a o 26,6 % na silnicích I. třídy. V absolutních hodnotách vzroste sazba na dálnicích zhruba o 1,10 Kč na kilometr a na
silnicích I. třídy o přibližně 0,97 Kč na kilometr.
Dopad navrhovaných změn lze ukázat na příkladu přejezdu kamionu ze Slovenska do Německa po dálnici D2 z hraničního přechodu Lanžhot, přes brněnskou D1, část Pražského okruhu a dálnici D5 až k Rozvadovu. Zatímco dnes kamion nad 12 tun s pěti a více nápravami v emisní třídě EURO VI a CO2 třídě č. 1 zaplatí za průjezd 2 565 Kč, od července 2027 by to mělo být o 475 Kč více.
"Výnosy z mýta vracíme zpět do dopravy. Díky navrhované úpravě sazeb získáme více finančních prostředků na financování dopravní infrastruktury. Již v roce 2027 očekáváme vyšší výnos o 1,6 mld. Kč a v následujících letech přibližně o 4 mld. Kč ročně. Dodatečné výnosy z mýta pomohou financovat modernizaci a výstavbu silnic a dálnic nebo stavět další nové dálniční odpočívky, které využívají občané i dopravci každý den," doplnil ministr Bednárik.
"Rovnou přitom odmítám tezi, že se srovnáním sazeb mýta nějakým zásadním způsobem projeví v cenách koncových produktů. Sám jsem podnikal v přepravě, mýtná sazba není zásadní cenotvornou položkou, bavíme se o úrovni halířů. Kdyby navíc tato teze platila, ve všech okolních zemích, s výjimkou Polska, by muselo být takřka veškeré zboží násobně dražší než v Česku. Ale ono není," dodal.
V případě mýta se v ČR zpoplatňují všechny úseky dálnic bezprostředně po jejich uvedení do provozu – tj. do mýtné vyhlášky ministerstva dopravy jdou všechny předpokládané úseky, které mají být v předmětném roce, pro nějž se vyhláška vydává, uvedeny do provozu.
Ředitelství silnic a dálnic aktuálně staví téměř 260 kilometrů nových dálnic a silnic I. třídy. Ve výběrovém řízení se nachází dalších 81,2 km dálnic a silnic I. třídy.
Návrh srovnání sazeb mýtného je nyní v meziresortním připomínkovém řízení. Po jeho dokončení a vypořádání připomínek bude předložen na vládu.
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Zdroj: Libor Novák