Řidiče čekají zásadní změny. Mýtný systém je přežitý, vláda chystá modernizaci

Mýtný systém v České republice čeká zásadní modernizace. Její podobu představil ministr dopravy Ivan Bednárik na pondělním zasedání vlády. Kabinet projednal mimo jiné i návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty nebo několik závěrů z kontrolních akcí Nejvyššího kontrolního úřadu.
Mýtný systém v České republice je přežitý a potřebuje zásadní modernizaci. Ministerstvo dopravy proto předložilo vládě návrh změny přístupu po roce 2029, který počítá s tříletým přechodným obdobím a po roce 2032 s jeho novou podobou, v níž budou využity nejmodernější technologie, které se dnes při výběru mýtného v Evropě prosazují. Dopravci mají mít nově na výběr, zda budou i nadále využívat současné klasické palubní jednotky, nebo zda přejdou na používání mobilních aplikací a využívání evropské interoperabilní mýtné služby.
"Celý systém chceme ještě zlevnit. Když jsme to dělali poprvé, ušetřili jsme státu miliardu korun ročně. Abychom to stihli, je třeba zahájit legislativní proces," uvedl premiér Andrej Babiš. Nové řešení, které vzejde z rozsáhlého tendru, má být maximálně efektivní a ušetřit státu na provozu mýtného systému dalších až 480 milionů korun ročně.
Vláda projednala také návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty. Novela do českého právního řádu zapracovává část novelizované unijní směrnice DPH v digitálním věku, která má platit od 1. ledna 2027. Dojít má například ke zpřesnění a doplnění pravidel při odvodu DPH prostřednictvím zvláštního režimu jednoho správního místa, tzv. One Stop Shopu, nebo k zavedení právní fikce, jež považuje dodání plynu, elektřiny, tepla a chladu osobě, která není obchodníkem, za prodej zboží na dálku.
Cílem úprav je zjednodušení odvodu DPH v rámci přeshraničních transakcí v Evropské unii, snížení administrativních nákladů a zamezení vícenásobným registracím k DPH v jednotlivých členských státech Evropské unie.
Kabinet se zabýval také deseti kontrolními závěry Nejvyššího kontrolního úřadu, který při prověrkách hospodaření státních subjektů odhalil řadu pochybení. „Myslím, že je dobře, že to ministři slyšeli. Většina zjištění je sice z období minulé vlády, ale podstatné je, aby viděli, jak se vynakládají peněžní prostředky daňových poplatníků a jaký je prostor v šetření peněz, hlavně v situaci, v jaké se nalézá náš státní rozpočet po hospodaření minulé vlády,“ konstatoval premiér Andrej Babiš.
Paris Saint Germain po roce opět slaví titul v Lize mistrů. Ve finále porazil Arsenal až na penalty
Stejně jako loni, tak i letos nese trofej pro vítěze nejprestižnější evropské klubové fotbalové soutěže Ligy mistrů jméno klubu Paris Saint Germain. Tento francouzský hegemon opět potvrdil, že patří k nejlepším mužstvům starého kontinentu. Zatímco v minulé sezóně si ve finále poradil s Interem Milán, tentokrát byl jeho finálovým soupeřem londýnský Arsenal. Ten se do finále Ligy mistrů podíval poprvé po 20 letech a doufal tak, že tentokrát se mu tuto trofej, která mu chybí do sbírky. Jakkoli dobře začali, stejně jako před dvaceti lety svůj náskok postupem času ztratili, tentokrát tedy až na penalty s Paris Saint Germain prohráli a nenavázali tak na svůj nedávný triumf v anglické Premier League.
Zdroj: David Holub