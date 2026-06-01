Je dobře, že Írán bude mlčet, raduje se Trump po přerušení rozhovorů

Libor Novák

1. června 2026 19:39

Donald Trump
Donald Trump Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump v pondělním telefonickém rozhovoru pro stanici NBC News prohlásil, že Spojené státy zatím nebyly ze strany Íránu oficiálně informovány o přerušení diplomatických rozhovorů. Zároveň však naznačil, že nemá žádný problém na Teherán si počkat, dokud nepřistoupí na pro USA přijatelnou dohodu. Podle svých slov se domnívá, že se doposud mluvilo až příliš, a pokud nyní nastane období ticha, bude to pro celou situaci velmi dobré.

Prezident zdůraznil, že současný vývoj neznamená automatický restart plnohodnotných vojenských operací nebo opětovné shazování bomb. Spojené státy podle něj jednoduše přejdou do režimu mlčení, ale zároveň plně zachovají stávající námořní blokádu, kterou Trump přirovnal k pevnému kusu oceli. Šéf Bílého domu zopakoval, že necítí žádný tlak na rychlé dosažení dohody, protože má nad Teheránem značnou diplomatickou i ekonomickou převahu, která mu umožňuje vyčkávat tak dlouho, jak bude potřeba.

Mezitím však íránská média přinesla zprávy, že Teherán a jeho regionální spojenci vážně uvažují o aktivaci dalších bojových front v reakci na izraelské vojenské operace v Libanonu. Mezi zvažovanými kroky je zejména zablokování strategického průlivu Báb al-Mandab, který se nachází na jižním konci Rudého moře a představuje klíčovou vstupní bránu k Suezskému průplavu. Tento krok by mohl drasticky narušit globální obchod, což se okamžitě projevilo prudkým nárůstem cen ropy na světových trzích.

Průliv Báb al-Mandab, který v nejužším bodě měří pouhých 29 kilometrů, spojuje Evropu s Asií a patří k nejvytíženějším námořním trasám na světě, kde již dříve na obchodní lodě útočili jemenští Hútíové podporovaní Íránem. Tito ozbrojenci začali na plavidla útočit v závěru roku 2023 jako odvetu za izraelské operace v Pásmu Gazy. To přinutilo lodní společnosti využívat mnohem delší námořní trasy, což jim výrazně zvýšilo náklady na palivo, pojištění i mzdy posádek.

Přes tento průliv proudí téměř patnáct procent celkového celosvětového námořního obchodu, přičemž předchozí narušení dopravy mezi lety 2023 a 2025 stálo podle odhadů z lodního průmyslu zhruba dvacet miliard dolarů ročně. Během současné války však zůstala tato cesta doposud z velké části splavná. To po efektivním uzavření Hormuzského průlivu ze strany Íránu zachraňovalo především Saúdskou Arábii, která je největším světovým exportérem ropy a mohla tudy dál vyvážet svou surovinu.

Jemenští Hútíové se k nejnovějším zprávám z Teheránu sice zatím oficiálně nevyjádřili, avšak jejich náměstek ministra informací Mohammed Mansour již dříve pro stanici CNN uvedl, že úplné uzavření průlivu Báb al-Mandab je reálnou možností. Zdůraznil přitom, že veškeré následky takového kroku ponesou výhradně američtí a izraelští agresoři. Otázky ohledně dalších kroků Íránu začaly narůstat poté, co tamní státní média potvrdila přerušení rozhovorů s Washingtonem kvůli situaci v Libanonu.

Íránští představitelé v minulosti využívali diplomatická jednání k tomu, aby dali najevo své sebevědomí a demonstrovali, že mají v záloze silné vojenské karty, pokud diplomacie selže. Revoluční gardy varovaly, že jakýkoliv nový střet se rozšíří daleko za hranice regionu a přinese jejich odpůrcům zdrcující údery a naprostou zkázu. Ministr zahraničí Abbás Aráqčí rovněž avizoval, že případná budoucí odvetná opatření budou obsahovat mnoho překvapení a armáda použije zcela nové nástroje.

Pokud by otevřená válka skutečně propukla nanovo, Írán by mohl vedle nové námořní blokády zaútočit také na ropné vrty v arabském světě. Pokud by totiž Donald Trump splnil své hrozby a zacílil na íránské rafinerie a elektrárny, Teherán by mohl zasáhnout citlivá místa sousedních států s cílem vyvolat globální ekonomickou paniku. Analytici navíc varují, že v nejvyšším stupni eskalace by Írán mohl svými raketami dlouhého doletu překvapivě zaútočit i na evropské cíle, například na klíčové americké letecké základny ve Velké Británii nebo na logistické centrum Ramstein v Německu.

včera

Buckinghamský palác měl emaily dokazující prohřešky bývalého prince Andrewa

Související

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Írán si přeje dohodu, tvrdí Trump a mlčí o Kuvajtu. Zasedne RB OSN

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social uvedl, že Írán si dohodu velmi přeje, a zároveň ostře zkritizoval své politické oponenty i spolustraníky za jejich vyjádření k probíhajícím vyjednáváním s Teheránem. Podle jeho slov mu neustálé komentáře a výzvy k rychlejšímu či pomalejšímu postupu, případně k vyhlášení či nevyhlášení války, výrazně komplikují vyjednávací pozici. Trump vyzval veřejnost i politiky ke klidu s tím, že na konci vše dobře dopadne.

Více souvisejících

Donald Trump Írán

Aktuálně se děje

před 36 minutami

Donald Trump

Je dobře, že Írán bude mlčet, raduje se Trump po přerušení rozhovorů

Americký prezident Donald Trump v pondělním telefonickém rozhovoru pro stanici NBC News prohlásil, že Spojené státy zatím nebyly ze strany Íránu oficiálně informovány o přerušení diplomatických rozhovorů. Zároveň však naznačil, že nemá žádný problém na Teherán si počkat, dokud nepřistoupí na pro USA přijatelnou dohodu. Podle svých slov se domnívá, že se doposud mluvilo až příliš, a pokud nyní nastane období ticha, bude to pro celou situaci velmi dobré.

před 1 hodinou

sport

Paris Saint Germain po roce opět slaví titul v Lize mistrů. Ve finále porazil Arsenal až na penalty

Stejně jako loni, tak i letos nese trofej pro vítěze nejprestižnější evropské klubové fotbalové soutěže Ligy mistrů jméno klubu Paris Saint Germain. Tento francouzský hegemon opět potvrdil, že patří k nejlepším mužstvům starého kontinentu. Zatímco v minulé sezóně si ve finále poradil s Interem Milán, tentokrát byl jeho finálovým soupeřem londýnský Arsenal. Ten se do finále Ligy mistrů podíval poprvé po 20 letech a doufal tak, že tentokrát se mu tuto trofej, která mu chybí do sbírky. Jakkoli dobře začali, stejně jako před dvaceti lety svůj náskok postupem času ztratili, tentokrát tedy až na penalty s Paris Saint Germain prohráli a nenavázali tak na svůj nedávný triumf v anglické Premier League.

před 1 hodinou

Ebola, ilustrační fotografie

Hon na vakcínu odstartoval. Očkování proti ebole vyvíjí vědci z celého světa

Vědecké týmy a farmaceutické společnosti po celém světě aktuálně vyvíjejí tři nové očkovací látky, které mají pomoci zastavit šíření vzácného druhu eboly. Tento nebezpečný virus si již vyžádal téměř 250 lidských životů a vyvolává vážné obavy z globální zdravotní krize. Mezinárodní iniciativa pro vakcínu proti AIDS (IAVI), která pracuje na jedné z nadějných látek, otevřeně varovala, že současná epidemie hrozí přerůst v nejhorší vlnu nákazy v historii.

před 3 hodinami

Íránská delegace v Pákistánu

Írán zastavuje mírová jednání s USA

Teherán se rozhodl přerušit diplomatická jednání se Spojenými státy americkými na protest proti nejnovějším vojenským krokům Izraele na území Libanonu. Podle íránských státních médií představují tyto útoky přímé porušení dříve dohodnutého příměří. Oficiální činitelé potvrdili, že toto rozhodnutí zásadním způsobem narušilo dosavadní diplomatické úsilí a oddálilo naději na brzké diplomatické urovnání napjaté situace v regionu Blízkého východu.

před 4 hodinami

Předseda vlády Andrej Babiš

Rozhodnutí o přesunu agend z Úřadu vlády na ministerstva je definitivní, řekl Babiš

Rozhodnutí o přesunu agend lidských práv a protidrogové politiky z Úřadu vlády na čtyři samostatná ministerstva je definitivní a kabinet se k němu již nebude vracet. Na tiskové konferenci to prohlásil premiér Andrej Babiš s tím, že celá změna je již zcela dořešena. Tento vládní záměr však dlouhodobě naráží na silnou kritiku z řad odborné veřejnosti, která na pondělí vyhlásila stávku specialistů na problematiku závislostí a sociálního začleňování.

před 4 hodinami

Nigérie, ilustrační fotografie

Chlubí se násilím na internetu, získávají politický vliv. Afriku kromě eboly devastují i ozbrojené gangy

Severozápadní nigerský stát Katsina a přilehlá přírodní rezervace Rugu se staly centrem brutální banditské krize, která sužuje celou oblast. Ozbrojené kriminální gangy zde pravidelně přepadávají vesnice, vraždí obyvatele, znásilňují a unášejí lidi pro výkupné. Vůdci těchto skupin, jako je dvaatřicetiletý Abu Bello, však označení za teroristy odmítají a tvrdí, že pouze zajišťují obživu pro své rodiny v situaci, kdy je státní správa zcela opustila.

před 5 hodinami

Péter Magyar

Magyar změní ústavu, aby dosáhl odvolání maďarského prezidenta

Maďarský premiér Péter Magyar v pondělí pohrozil, že změní ústavu země, aby dosáhl odvolání prezidenta Tamáse Sulyoka. Předseda vlády prohlásil, že jeho kabinet využije veškeré dostupné právní prostředky k sesazení hlavy státu, která je spojencem bývalého premiéra Viktora Orbána. Magyar novinářům sdělil, že tento legislativní proces potrvá přibližně měsíc, přičemž cílem je co nejrychlejší schválení potřebných zákonů k odstranění politických loutek z úřadů.

před 6 hodinami

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

Netanjahu nařídil armádě zahájit bombardování Bejrútu

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu nařídil armádě zahájit bombardování jižních předměstí Bejrútu, což představuje nejvážnější vyostření konfliktu v Libanonu od vyhlášení příměří ze 17. dubna. Netanjahu společně s ministrem obrany Israelem Kacem uvedli, že cílem leteckých úderů jsou teroristické objekty, a krok zdůvodnili opakovaným a trvalým porušováním klidu zbraní ze strany Hizballáhu.

před 7 hodinami

před 8 hodinami

před 9 hodinami

Petr Pavel

Není správné lpět na české koruně, pokud by brzdila rozvoj. Skepsi vůči euru vytváří politici, varoval Pavel

Prezident Petr Pavel se na konferenci reVize Česka 2026 opětovně vyslovil pro zavedení společné evropské měny. Podle jeho názoru není správné lpět na české koruně v momentě, kdy by mohla brzdit další hospodářský rozvoj země. Hlava státu upozornila na to, že tuzemská ekonomika je s eurozónou velmi silně provázaná. Z toho důvodu je podle něj jednoznačně výhodnější sedět přímo u stolu, kde se schvalují klíčová rozhodnutí, než zůstávat za dveřmi a následně se vzniklým důsledkům pouze přizpůsobovat.

před 10 hodinami

před 10 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Írán si přeje dohodu, tvrdí Trump a mlčí o Kuvajtu. Zasedne RB OSN

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social uvedl, že Írán si dohodu velmi přeje, a zároveň ostře zkritizoval své politické oponenty i spolustraníky za jejich vyjádření k probíhajícím vyjednáváním s Teheránem. Podle jeho slov mu neustálé komentáře a výzvy k rychlejšímu či pomalejšímu postupu, případně k vyhlášení či nevyhlášení války, výrazně komplikují vyjednávací pozici. Trump vyzval veřejnost i politiky ke klidu s tím, že na konci vše dobře dopadne.

před 11 hodinami

Stíhací letoun F-15 Eagle, ilustrační fotografie

USA zaútočily na íránské radary a řídící a velící centra

Americká armáda o víkendu provedla v Íránu údery, které označila za sebeobranu. K této vojenské akci došlo v době, kdy prezident Donald Trump odeslal zpět své návrhy na změny v plánované dohodě. Cílem tohoto dokumentu má být prodloužení stávajícího příměří v regionu a také opětovné otevření strategického Hormuzského průlivu.

před 13 hodinami

včera

Hokej, ilustrační fotografie.

Švýcarsko se nedočkalo hokejového zlata ani doma, ve finále tentokrát podlehlo Finsku. Norové berou senzační bronz

Hokejistům Švýcarska se ani na třetí pokus v řadě a na pátý pokus v historii MS celkem nepodařilo přetavit účast ve finále ve zlato. Zatímco předloni v Praze nestačili na tehdy domácí Česko a loni na USA, nyní ve finále MS před domácím publikem nestačili na Finsko. A všechny tyto poslední tři finálové zápasy mají jednoho společného jmenovatele a to ani jeden vstřelený gól ze strany Švýcarů. V Praze 2024 prohráli finále 0:2, loni s USA 0:1 po prodloužení a letos s Finskem opět 0:1 po prodloužení. Země, kde to celou druhou polovinu května žilo hokejem, se zahalila do obrovského smutku a zklamání. Svoji pohádku si naopak dopsali Norové, kteří svoji první účast mezi nejlepšími čtyřmi týmy na MS v historii dokázali proměnit ve svou historickou medaili, když nakonec až v prodloužení zdolali favorizovanou Kanadu v boji o bronz 3:2.

včera

včera

Václav Moravec

Moravec vyzval Babiše, aby si ho předplatil. Premiér ho předtím hodnotil

Novinář Václav Moravec již během minulého týdne odstartoval svůj vlastní mediální projekt a v první politické diskuzi přivítal ministra zahraničí Petra Macinku (Motoristé), člena vlády Andreje Babiše. Dokonce i premiér se následně vyjádřil k novému počinu bývalého televizního moderátora. 

včera

Počasí

Tornádo na jihu Čech. Meteorologové se obracejí na svědky

Meteorologové v neděli varovali především před bouřkami, které mohly být i velmi silné, ale podle nejnovějších informací se možná vyskytlo i slabé tornádo. Zprávy o jevu přišly odpoledne z jižních Čech. Na událost upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).  

včera

Soud rozhodoval o dalším cizinci. Policie ho viní z účasti na útoku v Pardubicích

Česká justice poprvé rozhodovala o osudu další osoby zadržené v souvislosti s březnovým požárem v Pardubicích, který je vyšetřován jako teroristický útok. Soud poslal zahraničního občana do vazby, informovala policie. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy