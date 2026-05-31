Tornádo na jihu Čech. Meteorologové se obracejí na svědky

Jan Hrabě

31. května 2026 19:21

Počasí Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Meteorologové v neděli varovali především před bouřkami, které mohly být i velmi silné, ale podle nejnovějších informací se možná vyskytlo i slabé tornádo. Zprávy o jevu přišly odpoledne z jižních Čech. Na událost upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).  

Podle informací hydrometeorologického ústavu bylo tornádo spatřeno po 15. hodině, konkrétně mezi 15:10 a 15:20, jihovýchodně od Netolic v jižních Čechách. Radar zároveň potvrdil, že v oblasti byla zachycena výrazná přízemní rotace. 

Meteorologové požádali o případné hlášení podezřelých škod (vyvrácené stromy, ulámané větší větve, škody na domech) v pásu od Babic směrem na jihovýchod k Čakov. "Nemůžeme nijak hodnotit jeho případnou intenzitu (jednalo se ale případně o slabé tornádo)," konstatovali experti.

Meteorologové v neděli varovali před bouřkami, které mohou být velmi silné. Mají je doprovázet nárazy větru o rychlosti 70 až 90 kilometrů za hodinu, přívalový déšť s úhrny kolem 40 milimetrů a také kroupy, výjimečně s velikostí nad dva centimetry. 

Tornádo je silně rotující vír, který se během své existence alespoň jednou dotkne zemského povrchu a je dostatečně silný, aby na něm mohl způsobit velké škody. V Česku udeřilo to nejhorší před necelými pěti lety, konkrétně 24. června 2021, na Břeclavsku a Hodonínsku. Vyžádalo si šest lidských životů, stovky zraněných a miliardové škody.

Nedělní bouřky mohou být i velmi silné, varovali meteorologové

