Tornádo na jihu Čech. Meteorologové se obracejí na svědky

Meteorologové v neděli varovali především před bouřkami, které mohly být i velmi silné, ale podle nejnovějších informací se možná vyskytlo i slabé tornádo. Zprávy o jevu přišly odpoledne z jižních Čech. Na událost upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Podle informací hydrometeorologického ústavu bylo tornádo spatřeno po 15. hodině, konkrétně mezi 15:10 a 15:20, jihovýchodně od Netolic v jižních Čechách. Radar zároveň potvrdil, že v oblasti byla zachycena výrazná přízemní rotace.
Meteorologové požádali o případné hlášení podezřelých škod (vyvrácené stromy, ulámané větší větve, škody na domech) v pásu od Babic směrem na jihovýchod k Čakov. "Nemůžeme nijak hodnotit jeho případnou intenzitu (jednalo se ale případně o slabé tornádo)," konstatovali experti.
Meteorologové v neděli varovali před bouřkami, které mohou být velmi silné. Mají je doprovázet nárazy větru o rychlosti 70 až 90 kilometrů za hodinu, přívalový déšť s úhrny kolem 40 milimetrů a také kroupy, výjimečně s velikostí nad dva centimetry.
Tornádo je silně rotující vír, který se během své existence alespoň jednou dotkne zemského povrchu a je dostatečně silný, aby na něm mohl způsobit velké škody. V Česku udeřilo to nejhorší před necelými pěti lety, konkrétně 24. června 2021, na Břeclavsku a Hodonínsku. Vyžádalo si šest lidských životů, stovky zraněných a miliardové škody.
Zdroj: Lucie Podzimková