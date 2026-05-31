Je to alarmující. Tolik případů eboly za krátký čas ještě nebylo, tvrdí experti

Rychlé šíření eboly v Demokratické republice Kongo vytvořilo alarmující situaci, varovala známá lékařská charita Lékaři bez hranic. Podle jejího zástupce Alana Gonzalese dosud nikdy nebylo zaznamenáno tolik případů onemocnění za tak krátkou dobu. Upozornila na to BBC.
Gonzales označil situaci za alarmující pouhé dva týdny po deklarovaném vypuknutí epidemie. "Nikdy dříve nebylo zaznamenáno tak moc případů," uvedl zástupce Lékařů bez hranic a podotkl, že lékařským týmům se zatím nedaří zachytit tempo šíření onemocnění.
"Dnešní realita je taková, že nikdo nezná pravý rozsah a závažnost epidemie. Podezření na nové případy jsou hlášeny denně, přesto zůstávají stovky neotestovaných vzorků," zmínil Gonzales. Zároveň si postěžoval na překážky ze strany úřadů, například uzavírky hranic či letišť.
Podle oficiálních údajů panuje podezření na víc než tisíc případů eboly v Demokratické republice Kongo. Nejméně 246 lidí onemocnění podlehlo. Několik případů a jedno úmrtí hlásí i sousední Uganda.
Ebola se poprvé objevila v roce 1976 v Zairu, tedy právě v dnešní DR Kongo, kde propukla epidemie krvácivé horečky. Dnes je známo pět kmenů viru pojmenovaných podle místa původu. Konkrétně jde o kmeny Bundibugyo, Súdán, Taï Forest, Reston a Zaire. Tři z nich způsobují vážné onemocnění u lidí.
Nemocí se mohou nakazit lidé i zvířata. K přenosu dochází při kontaktu s krví, sekrety a tělesnými tekutinami nemocného. Mezi oběťmi tak často bývají i nedostatečně chránění zdravotníci.
27. května 2026 14:49
Kongo devastují bomby i ebola. Situace je kritická, do země poletí ředitel WHO
Válka na Ukrajině se alespoň podle vyjádření ruského prezidenta Vladimira Putina blíží po více než čtyřech letech ke konci. Putin se tak vyjádřil po vlastní analýze situace na bojišti. Nijak ale ani nenaznačil, kdy by konflikt mohl opravdu skončit.
Zdroj: Lucie Podzimková