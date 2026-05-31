Je to alarmující. Tolik případů eboly za krátký čas ještě nebylo, tvrdí experti

Lucie Podzimková

31. května 2026 13:05

Lékaři bez hranic, ilustrační fotografie. Foto: Lékaři bez hranic / Médecins Sans Frontières

Rychlé šíření eboly v Demokratické republice Kongo vytvořilo alarmující situaci, varovala známá lékařská charita Lékaři bez hranic. Podle jejího zástupce Alana Gonzalese dosud nikdy nebylo zaznamenáno tolik případů onemocnění za tak krátkou dobu. Upozornila na to BBC

Gonzales označil situaci za alarmující pouhé dva týdny po deklarovaném vypuknutí epidemie. "Nikdy dříve nebylo zaznamenáno tak moc případů," uvedl zástupce Lékařů bez hranic a podotkl, že lékařským týmům se zatím nedaří zachytit tempo šíření onemocnění. 

"Dnešní realita je taková, že nikdo nezná pravý rozsah a závažnost epidemie. Podezření na nové případy jsou hlášeny denně, přesto zůstávají stovky neotestovaných vzorků," zmínil Gonzales. Zároveň si postěžoval na překážky ze strany úřadů, například uzavírky hranic či letišť. 

Podle oficiálních údajů panuje podezření na víc než tisíc případů eboly v Demokratické republice Kongo. Nejméně 246 lidí onemocnění podlehlo. Několik případů a jedno úmrtí hlásí i sousední Uganda. 

Ebola se poprvé objevila v roce 1976 v Zairu, tedy právě v dnešní DR Kongo, kde propukla epidemie krvácivé horečky. Dnes je známo pět kmenů viru pojmenovaných podle místa původu. Konkrétně jde o kmeny Bundibugyo, Súdán, Taï Forest, Reston a Zaire. Tři z nich způsobují vážné onemocnění u lidí. 

Nemocí se mohou nakazit lidé i zvířata. K přenosu dochází při kontaktu s krví, sekrety a tělesnými tekutinami nemocného. Mezi oběťmi tak často bývají i nedostatečně chránění zdravotníci.

27. května 2026 14:49

Kongo devastují bomby i ebola. Situace je kritická, do země poletí ředitel WHO

Tedros Adhanom Ghebreyesus

Kongo devastují bomby i ebola. Situace je kritická, do země poletí ředitel WHO

Východ Demokratické republiky Kongo čelí katastrofálnímu střetu smrtícího onemocnění a probíhajícího válečného konfliktu. Generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus varoval, že šíření viru ebola v provincii Ituri v současné době předstihuje reakci zdravotníků, k čemuž zásadně přispívají pokračující boje v regionu. Podle jeho vyjádření na sociální síti X nemohou zdravotnické týmy efektivně budovat důvěru v místních komunitách ani izolovat nemocné v situaci, kdy na oblast dopadají bomby. Šéf WHO má do země dorazit ve středu, aby osobně vedl proces zintenzivnění snah o potlačení nákazy.
Sídlo Světové zdravotnické organizace

Zdravotníci nestíhají. Ebola se šíří rychleji, než jak postupují záchranné práce, přiznává WHO

Světová zdravotnická organizace varovala, že současná epidemie eboly se šíří rychleji, než jak postupují záchranné práce, a sousední státy Demokratické republiky Kongo jsou kvůli této chorobě vystaveny vysokému riziku. Generální ředitel organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus uvedl, že se operace sice naléhavě rozšiřují, ale nákaza je v tuto chvíli napřed, pročež vyzval okolní země k okamžité akci. Během internetového jednání Africké unie o probíhající epidemii rovněž oznámil, že dosud bylo zaznamenáno 220 podezřelých úmrtí, a dodal, že v úterý odcestuje do Konga společně s Chikwem Ihekweazem, výkonným ředitelem programu pro mimořádné události v oblasti zdraví.

Britská policie se i po opakované výzvě potýká s nedůvěrou případných svědků v případu vyšetřování bývalého prince Andrewa. Ženy, které údajně mají informace o činech králova bratra, podle právního zástupce nechtějí s policisty spolupracovat. Americký advokát Brad Edwards to řekl BBC. 

Po poslancích se i senátoři shodli na tom, koho letos navrhnou prezidentovi Petru Pavlovi na státní vyznamenání. Hlava státu je tradičně předá v den státního svátku 28. října. Členové horní komory parlamentu by ocenili například několik známých herců. 

ČT poprvé reagovala na Babišova slova. Televize trvá na poplatcích

Česká televize v sobotu reagovala na nejnovější vývoj ohledně finančního zajištění budoucnosti veřejnoprávních médií. Premiér Andrej Babiš (ANO) totiž oznámil, že nakonec dojde pouze k novele stávajícího zákona. ČT vzkázala, že trvá na současné formě financování, tedy na poplatcích od občanů. 

Budoucí financování veřejnoprávních médií, tedy České televize a Českého rozhlasu, nakonec nebude upraveno novým zákonem. Uvedl to premiér Andrej Babiš (ANO). Podle jeho slov dojde k novele současného zákona. Přípravou nového předpisu se zabývalo ministerstvo kultury vedené Oto Klempířem (Motoristé). 

