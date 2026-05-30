ČT poprvé reagovala na Babišova slova. Televize trvá na poplatcích

Jan Hrabě

30. května 2026 17:29

Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Česká televize v sobotu reagovala na nejnovější vývoj ohledně finančního zajištění budoucnosti veřejnoprávních médií. Premiér Andrej Babiš (ANO) totiž oznámil, že nakonec dojde pouze k novele stávajícího zákona. ČT vzkázala, že trvá na současné formě financování, tedy na poplatcích od občanů. 

Babiš v sobotu pro Českou televizi uvedl, že vláda už se novým zákonem z dílny ministra kultury Oto Klempíře (Motoristé) nebude zabývat. "K tomu, abychom převedli financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet, využijeme změnu současného zákona," vysvětlil šéf hnutí ANO. 

Vedení televize reagovalo slovy, že zatím nemá konkrétní informace o úpravách stávajícího zákona. "Je tedy velmi obtížné a de facto nemožné cokoliv komentovat. I nadále platí, že trváme na současném, funkčním systému financování, a stávající výši rozpočtu," napsali zástupci veřejnoprávního média na síti X. 

"Pouze stabilní, předvídatelný a udržitelný rozpočet umožňuje ČT naplňovat veřejnou službu a přinášet širokou a kvalitní nabídku služeb našim divákům," dodala Česká televize.

Klempíř představil svou mediální novelu v dubnu v Poslanecké sněmovně. Nový zákon měl platit od začátku příštího roku. Česká televize by podle předpisu dostala na provoz v příštím roce přes 5,7 miliardy korun, Český rozhlas by hospodařil s částkou 2,07 miliardy korun. Ministr sliboval každoroční valorizaci částek i kontroly institucí Nejvyšším kontrolním úřadem. 

Obě instituce letos vyberou na poplatcích více, konkrétně 6,73 miliardy korun v případě ČT a 2,48 miliardy korun v případě ČRo.

Opustil nás doktor inženýr. Prezident Pavel reagoval na Hrabětovo úmrtí

Andrej Babiš

Babiš oznámil, že nový zákon o ČT a Českém rozhlase nevznikne

Budoucí financování veřejnoprávních médií, tedy České televize a Českého rozhlasu, nakonec nebude upraveno novým zákonem. Uvedl to premiér Andrej Babiš (ANO). Podle jeho slov dojde k novele současného zákona. Přípravou nového předpisu se zabývalo ministerstvo kultury vedené Oto Klempířem (Motoristé). 
Václav Moravec (vlevo)

Moravec musí zaplatit pokutu, tvrdí Česká televize

Očekávaným způsobem zareagovala Česká televize na spuštění nového mediálního projektu Václava Moravce, který letos veřejnoprávní stanici opustil. Vedení televize bude po novináři požadovat, aby zaplatil pokutu plynoucí z konkurenční doložky. 

