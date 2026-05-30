Trump přibral, měl by držet dietu. Lékař popsal zdravotní stav prezidenta

Donald Trump je zdravotně plně způsobilý vykonávat úřad amerického prezidenta a funkci velitele ozbrojených sil. Konstatoval to ošetřující lékař šéfa Bílého domu, který politika v uplynulých dnech prohlédl.
Sám Trump o prohlídce informoval již v úterý. "Právě jsem dokončil šestiměsíční vyšetření ve Walter Reed Military Medical Center. Všechno se ukázalo být perfektní," napsal na sociální síti Truth Social, kde zároveň poděkoval lékařům a dalšímu zdravotnickému personálu.
Příslušník námořnictva Sean Barbabella, ošetřující lékař amerického prezidenta, v pátečním dopise uvedl, že Trump vykazuje dobrou srdeční, dechovou, neurologickou a celkovou fyzickou kondici. Zároveň zmínil náročný každodenní program vrcholného politika.
Brzy osmdesátiletý Trump váží téměř 108 kilogramů a má krevní tlak 105 na 71. Například loni v dubnu vážil zhruba o šest kilogramů méně, ale měl vyšší tlak, konkrétně 128 na 74. Klidový srdeční tep prezidenta je 73 tepů za minutu. Doktor také uvedl, že šéf Bílého domu bere aspirin a léky na snížení cholesterolu.
Lékař ale především konstatoval, že Trump je plně způsobilý vykonávat všechny povinnosti vrchního velitele ozbrojených sil a hlavy státu. Barbarella také poradil prezidentovi ohledně jídelníčku, protože by politik měl podle jeho doporučení zhubnout.
Trump v červnu oslaví kulaté 80. narozeniny. Ze současného prezidentského mandátu mu zbývá ještě více než dva a půl roku.
