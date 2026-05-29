Pavel: Incident v Rumunsku je nepřípustný. Svět nesmí skončit jen u slovního odsouzení

Zásah obytného domu v rumunském městě Galați ruským bezpilotním letounem vyvolal ostrou vlnu reakcí mezi předními českými politiky. Prezident Petr Pavel označil tuto událost za naprosto nepřípustnou a zdůraznil, že světové společenství nesmí skončit pouze u slovního odsouzení. Hlava státu na sociální síti X vyjádřila plnou podporu výzvě rumunského prezidenta Nicušora Dana k ráznému mezinárodnímu postupu. Podle Pavla je nutné dát Moskvě jasně najevo, že podobné útoky nebudou tolerovány.
K odsouzení incidentu se rychle připojil také premiér Andrej Babiš. Ten deklaroval, že Česká republika plně podporuje své partnery v Severoatlantické alianci a zároveň jednoznačně odmítá pokračující ruskou agresi vůči sousední Ukrajině. Současná opozice v reakci na události volá po okamžitých krocích. Expremiér Petr Fiala uvedl, že zásah v Rumunsku je jednoznačným impulsem pro českou vládu, aby neprodleně přistoupila k navýšení finančních prostředků určených na obranu země.
Předseda občanských demokratů Martin Kupka v této souvislosti upozornil, že ruské útoky se stále častěji dotýkají území států NATO, přičemž vedle Rumunska poukázal na dřívější incidenty v Pobaltí. Podle něj je tento vývoj hlavním důvodem, proč je nutné nepřestávat s dodávkami zbraní a další podporou Ukrajiny. Kupka varoval, že v opačném případě by se ruské bezpilotní letouny mohly časem objevit i nad českým územím.
Šéf hnutí STAN Vít Rakušan připomněl, že k narušování vzdušného prostoru Aliance dochází opakovaně, což dokazují případy z Polska, Finska či pobaltských zemí. Podle jeho slov tyto incidenty ukazují, že ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi není nic svaté. Rakušan se zároveň kriticky vyjádřil na adresu lidí s proruskými postoji a položil řečnickou otázku, zda je k pochopení reálného nebezpečí nutné, aby dron dopadl až na české území, když některým nestačila ani předchozí zkušenost s výbuchy ve Vrběticích.
Konkrétní vojenské řešení situace navrhl lidovecký poslanec Jan Bartošek, který celou událost vnímá jako přímou zkoušku připravenosti a akceschopnosti NATO. Aliance by podle jeho názoru měla začít aktivně bránit své teritorium tím, že nad ukrajinským pohraničím vyhlásí bezletovou zónu sahající do hloubky několika desítek kilometrů. Bartošek na síti X varoval, že pokud k tomuto kroku nedojde, je pouze otázkou času, než si ruské drony vyžádají lidské životy.
Ruský bezpilotní letoun, který byl součástí nočního vzdušného úderu zacíleného na Ukrajinu, se zřítil na obytný dům ve východní části Rumunska. Tamní úřady incident potvrdily s tím, že při nárazu utrpěli zranění dva lidé. Oficiální prohlášení Bukurešti tento incident ostře odsoudilo a označilo jej za nezodpovědnou eskalaci ze strany Moskvy.
Rumunské ministerstvo obrany uvedlo, že armádní radary dron v tamním vzdušném prostoru sledovaly až do okamžiku, kdy v pátek dopadl na střechu budovy ve městě Galați. Po samotném nárazu vypukl v zasaženém objektu požár. Dva lidé utrpěli řezná zranění, která si vyžádala lékařské ošetření, a z místa muselo být evakuováno několik obyvatel.
Na místo neštěstí se okamžitě sjely policejní hlídky a další záchranné složky, které na místě zasahovaly. Město Galați se rozkládá na břehu řeky Dunaj a nachází se ve východní části země nedaleko hranic s Moldavskem a Ukrajinou. Rumunská armáda v reakci na hrozbu vyslala do vzduchu dvě stíhačky F-16 a jeden vrtulník, které měly povolení zasáhnout proti případným cílům, a obyvatelům dotčených oblastí byly rozeslány výstražné zprávy.
Ministerstvo zahraničních věcí Rumunska označilo pád bezpilotního letounu na své území za vážné a nezodpovědné vyostření situace ze strany Ruské federace. Diplomatický resort dále oznámil, že země podnikne veškeré nezbytné kroky na mezinárodním poli, jelikož událost vnímá jako závažné porušení mezinárodního práva a narušení vlastní suverenity v oblasti vzdušného prostoru. Rumunsko zároveň požádalo Severoatlantickou alianci, aby urychlila dodávky obranných systémů určených k likvidaci bezpilotních letounů.
Mluvčí NATO v návaznosti na událost bezohledné chování Ruska odsoudil a deklaroval, že aliance posílí své obranné mechanismy proti všem typům hrozeb, včetně dronových útoků. Generální tajemník OSN António Guterres na zasedání Rady bezpečnosti OSN upozornil, že v prvních čtyřech měsících letošního roku zahynulo v konfliktu na Ukrajině více civilistů než ve stejném období během uplynulých tří let. Guterres proto vyzval k intenzivnější diplomacii, okamžitému zmírnění napětí a k úplnému a bezpodmínečnému příměří.
Bilance padlých ruských vojáků od začátku invaze na Ukrajinu před více než čtyřmi lety dosáhla podle nových dat britské zpravodajské služby GCHQ téměř půl milionu. Ředitelka úřadu Anne Keast-Butlerová ve svém premiérovém projevu v čele instituce upozornila, že okupační armáda poprvé od závěru roku 2022 vykazuje na frontě zřetelný ústup. Tyto vládní údaje jsou znatelně vyšší než statistiky nezávislých exilových titulů Mediazona a Meduza, které na základě analýz dědických spisů dosud uváděly 352 tisíc mrtvých. Podle šéfky britské rozvědky však nejnovější poznatky potvrzují, že realita už atakuje půlmilionovou hranici.
Zdroj: Libor Novák