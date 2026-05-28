Diplomacie nedokáže Rusko zastavit, Ukrajina ho proto musí brzdit údery, řekl Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil, že jeho země uzavřela se Švédskem rozsáhlou obrannou dohodu na pořízení stíhacích letounů JAS-39 Gripen. Ukrajina si objedná až 20 kusů moderních stíhaček ve verzi E/F, přičemž na tento nákup vynaloží 2,5 miliardy eur z půjčky ve výši 90 miliard eur, kterou zemi poskytla Evropská unie.
Švédsko navíc v rámci dvoustranné pomoci daruje Ukrajině 16 starších modelů Gripen C/D. Stockholm současně představil svůj dosud největší balíček vojenské podpory, který zahrnuje zbraně s dlouhým doletem, munici, prostředky pro vedení elektronického boje a podporu inovací.
Zelenskyj během tiskové konference opakovaně poděkoval Švédsku za jeho rozhodnost a schválení této dohody, zároveň však vyjádřil zklamání nad přístupem některých dalších spojenců. Prohlásil, že právě takto zásadový postoj může přiblížit mír, a vyjádřil přání, aby i ostatní partneři byli stejně důslední a ochotní pomáhat v rámci svých skutečných možností. Švédské stíhačky vybavené odpovídající výzbrojí by měly Ukrajině pomoci vytlačit ruská letadla a výrazně jim zkomplikovat shazování řízených leteckých bomb, které prezident označil za současnou hrozbu číslo jedna.
Ukrajinská hlava státu se vyjádřila také k dopisu, který zaslal americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi a Kongresu Spojených států se žádostí o urychlenou pomoc v oblasti protivzdušné obrany. Zelenskyj zdůraznil, že samotná diplomacie momentálně nedokáže Rusko zastavit, a ukrajinská armáda ho tak musí brzdit údery dlouhého dosahu.
Kyjev proto velmi naléhavě žádá americké partnery o přidělení většího množství protiraketových střel nebo o poskytnutí licencí, které by Ukrajině umožnily zvýšit vlastní produkční kapacity. Situaci s dodávkami raket pro systémy Patriot navíc podle Zelenského zkomplikovala válka v Íránu, což potvrzuje nutnost, aby Evropa měla přímo na svém kontinentu veškeré schopnosti potřebné k vlastní ochraně.
Žádné dohody ohledně Hormuzského průlivu jsme nedosáhli, oznámil Írán

Náměstek tajemníka Nejvyšší rady národní bezpečnosti Íránu Alí Bágherí prohlásil, že Teherán a Washington zatím nedosáhly žádné dohody ohledně Hormuzského průlivu.
