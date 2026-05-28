Stát lidem nabídne bezúročné úvěry. Na rekonstrukci domu až dva miliony, na byt ani ne polovinu

Domácnosti plánující energetické úspory budou moci využít nové podmínky dotačního programu Nová zelená úsporám. Na celkovou modernizaci rodinného domu stát umožní získat bezúročnou půjčku dosahující až dvou milionů korun. V případě bytových domů se počítá s finanční podporou do výše 750 tisíc korun na jednu bytovou jednotku. Pro sociálně slabší rodiny je navíc v rámci modifikace NZÚ Light připravena přímá finanční dotace, která může činit až 400 tisíc korun.
Změny v dotační politice představil ministr životního prostředí Igor Červený s tím, že zájemci mohou začít posílat své žádosti od 25. června 2026. Celý projekt má garantované financování až do roku 2029. Na přímou finanční pomoc pro nízkopříjmové skupiny obyvatel je v Modernizačním fondu vyhrazena částka dvou miliard korun. Ministr zároveň potvrdil, že pokud by byl zájem ze strany veřejnosti enormní, stát se pokusí zajistit další finanční zdroje. Samotné bezúročné úvěry pak budou financovány v kooperaci s komerčními finančními institucemi.
Zatímco v minulosti fungoval systém primárně na bázi klasických dotací, nově se podpora transformuje do formy bezúročných půjček. Výjimku z tohoto pravidla tvoří pouze ekonomicky zranitelné domácnosti. Státní podpora spočívá v tom, že veškeré úrokové náklady a související poplatky kompletně uhradí stát, takže lidé budou splácet pouze čistou hodnotu realizované rekonstrukce. Tyto výhodné úvěry na projekty schválené Státním fondem životního prostředí budou poskytovat komerční banky, které si předem samy prověří schopnost žadatelů peníze splácet.
Půjčky s nulovým úrokem jsou zacíleny na vlastníky rodinných domů, bytová družstva a společenství vlastníků jednotek. Doba, po kterou budou lidé peníze vracet, se nastaví podle typu nemovitosti a náročnosti stavebních úprav, přičemž se bude pohybovat v rozmezí od deseti do 25 let. Nevratné finanční dotace pomohou lidem zasaženým energetickou chudobou, kteří je mohou využít na méně rozsáhlé úpravy. Mezi ně patří zateplení pláště budovy, výměna oken i vchodových dveří, pořízení nového zdroje vytápění nebo montáž solárních panelů a jiných obnovitelných zdrojů. Tyto ohrožené rodiny si budou moci k dotaci v případě potřeby vzít i klasickou půjčku.
V rámci rodinných domů bude nastaven limit 750 tisíc korun na menší stavební úpravy a zmiňované dva miliony korun na celkové rekonstrukce. U bytových domů dosáhne strop na částečné opravy výše 250 tisíc korun a na kompletní modernizaci 750 tisíc korun. Pro bytové domy je navíc připraven speciální finanční bonus dosahující až 120 tisíc korun na byt, ve kterém prokazatelně žije nízkopříjmová rodina. Tento krok má zajistit, aby se kvůli splácení oprav v domě těmto lidem nezvedly pravidelné měsíční odvody do fondu oprav.
Zdroj: Libor Novák