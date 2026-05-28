Jsou vztahy USA a Íránu definitivně rozbité, nebo je ještě naděje na mír?

Libor Novák

28. května 2026 17:07

Vztahy mezi Spojenými státy a Íránem se nacházejí ve velmi nepřehledném a napjatém stadiu, kdy dosavadní příměří čelí vážným zkouškám. Přestože klid zbraní, který vstoupil v platnost 8. dubna, trvá již přes sedm týdnů a je výrazně delší než předchozí intenzivní boje, obě strany v posledních dnech přistoupily k odvetným vojenským akcím.

Washington provedl nálety na íránské cíle včetně řídicího stanoviště v přístavu Bandare Abbás a zneškodnil pět íránských dronů v oblasti Hormuzského průlivu. Teherán reagoval odpálením balistické rakety, kterou americká armáda zneškodnila nad Kuvajtem, přičemž obě strany se navzájem obviňují z hrubého porušení příměří. Současná intenzita střetů je však stále nesrovnatelná s prvními týdny konfliktu, kdy USA a Izrael podnikaly tisíce náletů a Írán masivně útočil drony a raketami.

Na pozadí těchto incidentů probíhá složitý diplomatický proces, který zastřešuje Pákistán. Íránská státní média zveřejnila neoficiální čtrnáctibodový návrh memoranda, který požaduje zrušení americké námořní blokády, stažení amerických sil z blízkosti Íránu a obnovení běžné dopravy v Hormuzském průlivu pod společnou správou Íránu a Ománu.

Tento dokument však zcela opomíjel jakékoli ústupky ze strany Teheránu, zejména v klíčové jaderné otázce. Bílý dům označil tento text za naprostý podvrh a prezident Donald Trump prohlásil, že s dosavadními návrhy dohod není spokojen. Trump sice naznačil, že Írán začíná ustupovat v požadovaných bodech, ale zároveň zopakoval, že pokud Teherán podmínky nesplní, nařídí ministru obrany Petu Hegsethovi pokračovat ve válečném tažení.

Americký prezident zároveň ostře varoval i tradičního spojence USA, když prohlásil, že pokud by se Omán pokusil s Íránem kontrolovat lodní trasu v průlivu, Spojené státy by zemi zničily. Americké ministerstvo financí navíc uvalilo sankce na nově založený íránský úřad pro správu Hormuzského průlivu s odůvodněním, že jde o pokus Revolučních gard monetizovat státní terorismus.

Donald Trump se sice snaží prezentovat vývoj konfliktu jako úspěšný a odmítá tlaky spojené s nestabilitou ropného trhu či blížícími se podzimními kongresovými volbami, nachází se však v komplikované pozici. Část jeho vlastní strany i izraelský premiér Benjamin Netanjahu ho tlačí k návratu do války, zatímco v Teheránu sílí hlasy radikálů požadujících maximální ústupky ze strany USA.

Podle amerického ministra zahraničí Marca Rubia ukáží následující dny, zda je pokrok v jednáních možný, avšak i přes pokračující provokace v Perském zálivu se zdá, že ani jedna ze stran nemá v současnosti zájem o návrat k otevřené válce.

Žádné dohody ohledně Hormuzského průlivu jsme nedosáhli, oznámil Írán

Donald Trump

Trump se snaží zajistit, aby po konci v úřadu nemohl být vyšetřován

Dohoda, kterou americký prezident Donald Trump uzavřel se svou vlastní administrativou o zřízení takzvaného fondu proti zneužívání úřadů (anti-weaponization fund), představuje nejnovější příklad snahy jeho druhé vlády omezit kontrolní mechanismy prezidentské moci. Tento krok má Trumpovi a jeho spojencům zajistit ochranu před budoucím vyšetřováním ze strany kongresových Demokratů či budoucích vlád. Podle právních expertů a bývalých vládních právníků oslovených CNN Trump systematicky odbourává transparentní pravidla zavedená po aféře Watergate, napadá rozpočtové pravomoci Kongresu a odměňuje své loajální příznivce, kteří čelí obviněními z trestných činů spáchaných v jeho zájmu.

