Počasí do konce týdne: Mohou se objevit i bouřky

Českou republiku čeká do konce týdne proměnlivý vývoj počasí. Zatímco v první polovině sledovaného období se budeme těšit ze slunečné oblohy bez deště, s příchodem víkendu začne mraků i srážek přibývat. Spolu s tím budou stoupat i teploty, které se před víkendem lokálně přiblíží až k tropické třicítce, přičemž závěr týdne přinese ojedinělé bouřky.
Čtvrtek nabídne slunečné počasí bez jakýchkoliv srážek. Obloha bude po většinu dne jasná až polojasná, pouze na severu a východě území se může během dne přechodně vytvořit kupovitá oblačnost. Teploměry ukážou nejčastěji 21 až 25 stupňů Celsia, chladněji zůstane na severu a severovýchodě, kde se teploty udrží kolem 20 stupňů Celsia. Na horách v tisíci metrech nad mořem bude kolem 15 stupňů, na Šumavě se naopak rtuť vyšplhá až k dvacítce. Vítr povane slabý, místy přechodně mírný severozápadní nebo severní o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Tlaková tendence bude setrvalá a rozptylové podmínky meteorologové označují jako dobré až velmi dobré.
Pátek bude pokračovat v duchu jasného nebo skoro jasného počasí a slunečné oblohy beze srážek. Teprve později večer začne na severozápadě a západě Čech částečně přibývat oblačnost. V noci na pátek však teploty klesnou na 9 až 4 stupně Celsia a v údolích se mohou ojediněle propadnout až ke 2 stupňům, což s sebou přinese i přízemní mrazíky. Přes den se ale vzduch rychle prohřeje a odpolední maxima vystoupají na 22 až 26 stupňů Celsia, přičemž v Čechách se místy dočkají až letních 28 stupňů Celsia. Foukat bude pouze slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
V sobotu musíme počítat s větším množstvím oblačnosti, občasným deštěm a ojediněle se mohou objevit i bouřky. Zpočátku dne bude na východě území ještě skoro jasno, jinde meteorologové předpokládají oblačno až polojasno. V průběhu dne se od severozápadu obloha přechodně zatáhne a na řadě míst se vyskytne občasný déšť nebo přeháňky. Večerní hodiny pak přinesou ubývání srážek i mraků. Noční teploty se udrží mezi 15 a 10 stupni Celsia, v údolích výjimečně kolem 8 stupňů. Denní maxima zůstanou vysoká a dosáhnou 23 až 28 stupňů Celsia. Slabý vítr ze západních směrů během dne přechodně zesílí na mírný severozápadní o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Očekávané srážkové úhrny se budou pohybovat od zanedbatelných hodnot do 5 milimetrů, v bouřkách však může ojediněle napršet kolem 15 milimetrů.
Nedělní den přinese další přibývání oblačnosti a postupný déšť, který bude postupovat od jihozápadu. Ráno a dopoledne bude převážně polojasno až oblačno, v jihozápadní polovině Čech se však obloha rychle zatáhne a objeví se ojedinělý déšť. Během dne se mraky rozšíří i nad zbytek republiky a na většině území musíme počítat s deštěm nebo přeháňkami. V Čechách se místy, na Moravě a ve Slezsku pak ojediněle vytvoří bouřky, přičemž na Moravu a do Slezska dorazí tyto srážky až během odpoledne a večera. Nejnižší noční teploty neklesnou pod 15 až 10 stupňů Celsia a přes den se rtuť teploměru opět zastaví na rozmezí 23 až 28 stupňů Celsia. Slabý západní až severozápadní vítr o rychlosti 2 to 5 metrů za sekundu během dne přechodně zesílí zejména v bouřkách. Celkové množství srážek se odhaduje na 0 až 15 milimetrů, avšak v místech s bouřkovou aktivitou může ojediněle spadnout kolem 25 milimetrů vody.
