Stávka v ČT a ČRo. Projevuje se zpožděním pořadů, dotkne se i MS ve fotbale

Zaměstnanci České televize o půlnoci zahájili výstražnou stávku v reakci na vládou schválení návrh zákona, který mění způsob financování veřejnoprávních médií. Po celý pondělní den tak mohou být příspěvky zkráceny, upozorňuje ČT diváky. Stávka se týká i Českého rozhlasu.
Stávku vyhlásila iniciativa Veřejnoprávně, která si nepřeje financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu s odůvodněním, že by změna zasáhla hospodářské a sociální zájmy zaměstnanců ČT, oslabila její finanční stabilitu a nezávislost a vedla by k omezení poskytované veřejné služby. Zaměstnanci budou po dobu stávky vykonávat pracovní povinnosti v omezeném rozsahu. Výjimkou budou ti, jejichž přítomnost je nezbytná pro zachování veřejné služby, bezpečnost provozu a základní fungování vysílání.
Vedení televize v uplynulých dnech uvedlo, že stávku zaměstnanců respektuje. "Diváci budou o stávce informováni přímo ve vysílání, na internetových stránkách a na sociálních sítích. Současně vedení ČT oceňuje zodpovědný přístup zaměstnanců při realizaci práva na stávku, zejména s ohledem na plnění veřejné služby," sdělilo vedení.
Na programu ČT24 se stávka projeví zejména minutovým zpožděním některých pořadů, včetně Zpráv, Studia 6, Událostí v regionech, Interview ČT24, Událostí, pořadu 90′ ČT24, Horizontu ČT24 a Událostí, komentářů. Na ČT sport může dojít k minutovému zpoždění pořadu Dohráno a vysílání fotbalových studií k Mistrovství světa ve fotbale mužů 2026.
Na ČT1 dojde k minutovému zpoždění pořadů Místo zločinu České Budějovice, Reportéři ČT a Černé ovce, na ČT2 pak u pořadů Dobré ráno, Zprávy v českém znakovém jazyce a filmu Muž z Ria. Na ČT art se stávka dotkne pořadů Události v kultuře a Magdalena Kožená s Českou filharmonií.
Na webech, teletextu, digitálních službách i sociálních sítích bude kvůli omezení práce stručnější obsah, než je obvyklé. Ve vysílání ČT :D se stávka s ohledem na věk cílové skupiny diváků neprojeví.
Jednodenní stávka dnes probíhá i v řadách zaměstnanců Českého rozhlasu, který upozornil, že se projeví na všech stanicích a programech s výjimkou těch dětských a bude patrná i z webů a digitálních platforem Českého rozhlasu.
"Respektujeme právo zaměstnanců vyjádřit svůj postoj k otázce, která se bezprostředně dotýká budoucnosti veřejné služby. Zároveň je naší povinností zajistit, aby Český rozhlas i v den stávky v co nejvyšší možné míře plnil své zákonné poslání vůči posluchačům," řekl generální ředitel ČRo René Zavoral.
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Zdroj: Libor Novák