Rusko zaútočilo na Kyjev balistickými raketami, nejméně devět mrtvých

Nejméně devět lidských životů a přes dvě desítky zraněných si vyžádala sobotní vlna ruských útoků balistickými raketami na ukrajinskou metropoli. Podle tamní státní služby pro mimořádné události zásahy způsobily rozsáhlé škody v několika čtvrtích Kyjeva, kde záchranáři museli vyprošťovat lidi z trosek částečně zničených obytných domů.
Zásah záchranářů probíhal v několika částech města najednou, přičemž metropolí otřáslo více než deset silných výbuchů. V Darnyckém obvodě si úder vyžádal sedm obětí a čtrnáct zraněných včetně dětí, zatímco v Solomjanském obvodě nepřežili zásah pětipodlažní budovy dva lidé. Incidenty zároveň na mnoha místech vyvolaly požáry a způsobily lokalizované výpadky elektrické energie.
Sobotní ostřelování ukrajinského hlavního města je součástí čerstvé eskalace ze strany Moskvy, která stále intenzivněji využívá těžko zachytitelné balistické střely. K události navíc došlo pouhé dva dny poté, co při předchozím masivním náletu zemřelo osm lidí a jedna z ruských raket dopadla až na území sousedního Polska.
V reakci na sílící bombardování ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opětovně zdůrazňuje nezbytnost posílení západní protivzdušné obrany. Klíčové jsou především protiraketové komplety Patriot, které jako jediné dokážou balistické střely efektivně zneškodnit, avšak ukrajinské armádě docházejí zásoby příslušné munice.
Zelenskyj se proto během týdne ve Washingtonu setkal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem s požadavkem, aby Spojené státy udělily Ukrajině licenci k vlastní výrobě těchto interceptorů. Trump sice dříve možnost udělení licence naznačoval, nyní však uvedl, že dohoda zatím uzavřena nebyla a jednání stále pokračují.
Šéf Bílého domu při jednání vlády v Camp Davidu vyjádřil vůči poskytnutí pokročilých vojenských technologií značnou opatrnost. Podle něj představuje předání výrobních práv zásadní krok a USA musejí pečlivě zvažovat veškerá bezpečnostní rizika spojená se sdílením takto sofistikovaných zbraňových systémů.
Snažení o posílení protivzdušného deštníku následně ukrajinský prezident řešil také během telefonátu s americkým viceprezidentem JD Vancem. Zelenskyj poté uvedl, že ochrana nebe a získání střel Patriot zůstává pro Kyjev naprostou prioritou v situaci, kdy ruské vzdušné údery bezpříkladně pokračují.
Zatímco Ukrajina čelí stupňujícímu se tlaku na své obyvatelstvo a infrastrukturu, sama v posledním období znásobila odvetné operace na ruském území. Její údery se zaměřují mimo jiné na velké skladovací objekty a logistické uzly obchodních sítí v Rusku.
Cílem těchto ukrajinských protiúderů je narušit zásobovací řetězce, které ruská strana využívá k nákupu a přepravě vojenského vybavení. Kyjev tím usiluje o přímé ztížení logistické podpory a zásobování invazních jednotek operujících na frontě.
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Zdroj: Libor Novák