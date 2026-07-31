Přijde změna počasí. Meteorologové varují před bouřkami

K varováním před pokračující vlnou veder a požáry se v pátek přidala výstraha před bouřkami, které odpoledne a večer hrozí především v Čechách. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Příliv mimořádně teplého vzduchu od jihozápadu do střední Evropy pokračuje. V pátek se předpokládá pokračování silné a v nížinách až velmi silné zátěže teplem. Vysoké teploty budou v těchto dnech ovlivňovat i hospodářství a infrastrukturu na většině našeho území.
"O víkendu očekáváme od západu zmírnění vlny veder, i přesto se vyskytnou vysoké teploty 28 až 32 °C, ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36 °C. Na západě a severozápadě Čech se tepelná zátěž sníží, ale jinde bude tepelná zátěž zůstávat i nadále vysoká, na Moravě až velmi vysoká. Na jižní Moravě vzhledem ke dlouhému období trvání vlny veder bude celková tepelná zátěž extrémní," upozornili meteorologové.
Doporučuje se dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Lidé by měli omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách a nenechávat děti či zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech.
Meteorologové nově varují před bouřkami, které hrozí později odpoledne a k večeru od Karlovarského přes Ústecký kraj až do východních Čech. Večer pak má z Bavorska dorazit na západ a jihozápad Čech rozsáhlejší bouřkový systém. Nebezpečným projevem budou zejména silné nárazy větru kolem 70 kilometrů za hodinu, které se mohou projevit i daleko od nich.
Hydrometeorologický ústav také rozšířil výstrahu před požáry, která nyní platí pro většinu území republiky s výjimkou severních oblastí. Na jihu Moravy navíc riziko zůstává velmi vysoké.
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Zdroj: Libor Novák