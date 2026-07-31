Proč Írán ukončil klid na Blízkém východě a zahájil překvapivý útok?

Teherán ukončil několik dní relativního klidu na Blízkém východě a zahájil překvapivý útok, který zásadně proměnil dosavadní dynamiku bojů. Místo běžné reakce na předchozí americký úder se Írán rozhodl obnovit konflikt z vlastní iniciativy. Tímto krokem dal jasně najevo svou rostoucí ochotu využívat vojenskou sílu k utváření dalšího průběhu války podle vlastních podmínek.
Tento nečekaný krok okamžitě vytvořil předpoklady pro novou vlnu eskalace ze strany Washingtonu. Americký prezident Donald Trump v reakci na íránský útok pro televizi Fox News prohlásil, že Spojené státy odpovědí mimořádně tvrdě a Írán utrpí drtivou porážku. Reakce USA na sebe nenechala dlouho čekat a americké síly následně podnikly masivní vlnu odvetných úderů na desítky cílů spojených s Revolučními gardami.
Trump přitom předchozí přerušení bojů přisuzoval žádosti ze strany Teheránu s tím, že Íránci sami prozradili zájem o diplomacii. Ačkoli se íránská vláda k příměří veřejně nikdy oficiálně nezavázala, její představitelé potvrdili, že ozbrojené složky dočasně pozastavily své operace. O to závažnější rozměr však má současné íránské rozhodnutí palbu jednostranně obnovit.
Rozhodnutí obnovit údery přišlo jen několik hodin poté, co Teherán původně naznačoval, že bude opatrný přístup Spojených států opětovat. Íránské vedení se však zjevně rozhodlo, že zvýšení tlaku na americké pozice stojí za riziko, že se vrátí noční bombardování ze strany amerických sil.
Zákulisní analýzy ukazují, že v přístupu Teheránu došlo k zásadnímu posunu. Írán je nyní podle expertů připraven zahájit preventivní údery, pokud vyhodnotí, že je to jediná možnost, jak čelit bezprostředně hrozícímu nebezpečí. Tento strategický obrat naznačuje, že íránská armáda nehodlá pouze nečinně čekat na kroky svých protivníků.
Načasování íránského útoku úzce souvisí s nedávnou návštěvou izraelského premiéra Benjamina Netanjahua ve Washingtonu. Krátce před touto schůzkou izraelská strana naznačovala záměr zasáhnout íránskou energetickou infrastrukturu, v čemž jí však americká administrativa dosud bránila. Úder ze strany Teheránu tak byl jasným signálem adresovaným právě do Bílého domu.
Krize se navíc rychle rozšiřuje do dalších částí regionu a vtahuje do konfliktu nové aktéry. Společné údery amerických a saúdskoarabských sil proti proíránským milicím v Iráku ukazují, že Saúdská Arábie je pod tlakem na více frontách současně – od Jemenu přes Irák až po samotný Írán.
Klíčovým sporným bodem v celé geopolitické hře zůstává kontrola nad Hormuzským průlivem. Zástupci íránského ministerstva zahraničí otevřeně prohlásili, že Írán považuje jakékoli snahy o vytvoření alternativních námořních tras za překročení červené linie. Pro Teherán je kontrola nad touto klíčovou tepnou zásadním obranným nástrojem a otázkou národní bezpečnosti.
Z pohledu Íránu byla dočasná americká zdrženlivost vnímána spíše jako projev strategické slabosti než jako gesta dobré vůle. Tento výklad však hrozí spuštěním nebezpečné spirály, v níž se obě strany budou snažit stupňovat tlak, aby neztratily svou důvěryhodnost a odstrašující sílu.
Spojené státy i jejich regionální partneři se tak ocitají před těžkou volbou. Buď budou muset částečně ustoupit íránským požadavkům v oblasti námořní dopravy, nebo se připravit na dlouhotrvající a zničující konflikt, který vážně ohrozí globální obchody s energiemi i stabilitu celého Blízkého východu.
Související
Válka s Íránem se dál rozrůstá. Poprvé byl zasažen i Egypt
Zeptám se Putina na podporu Íránu, prohlásil Trump. Podle médií ho to ve skutečnosti nezajímá
Írán , USA (Spojené státy americké)
Aktuálně se děje
před 21 minutami
Macinka odvolal šéfku Českých center Pánek Jurkovou
před 59 minutami
Do španělské enklávy dorazilo za jediný den na 50 tisíc migrantů. Zdravotnictví zkolabovalo
před 1 hodinou
Masivní lesní požáry dál spalují Evropu. Podle vědců budou stále častější
před 2 hodinami
Proč Írán ukončil klid na Blízkém východě a zahájil překvapivý útok?
před 3 hodinami
Hamás pod tíhou katastrofální humanitární situace schválil Trumpův plán na odzbrojení
před 3 hodinami
Rada míru dosáhla historické dohody s Hamásem, tvrdí Trump. Z Blízkého východu přichází jiné zprávy
před 5 hodinami
Počasí: O víkendu extrémní vedra poleví, tropy ale zůstanou
včera
Proč Evropu spalují nejničivější požáry novodobé historie? Na vině jsou klimatické změny a vlny veder
včera
Nevídaný krok. UEFA hrozí bojkotem všech turnajů pořádaných FIFA
včera
Zrušení devátých tříd nebude. Je to nekoncepční výplod okurkové sezony, tvrdí Plaga
včera
Praha kvůli extrémnímu počasí zakázala rozdělávání ohňů a kouření na rizikových místech
včera
Armáda byla připravena ruskou raketu sestřelit, prohlásil Tusk
včera
Válka s Íránem se dál rozrůstá. Poprvé byl zasažen i Egypt
včera
Polsko nebylo cílem ruské rakety, mírní napětí Tusk. EU incident ostře odsuzuje, USA jej chtějí prošetřit
včera
Další extrémní počasí je tady. Jak zvládnout vedra? Inspirujte se u obyvatel tropických států
včera
Jak se Rusko dostává ke klíčovým evropským technologiím? Sankce obchází skrze jeden asijský stát
včera
Zelenskyj se vypravil do Polska. Restartoval vztahy s Tuskem
včera
Horké počasí nabírá na síle. Experti upozorňují na extrémní zátěž i hrozbu požárů
včera
Detaily schůzky zveřejněny: Netanjahu postupoval opatrně, snažil se Trumpa nenaštvat
včera
Počet mrtvých po silném zemětřesení v Japonsku roste. Záchranné práci komplikují extrémní vedra
Počet obětí silného zemětřesení, které v úterý zasáhlo jižní část Japonska, vzrostl na třicet. Záchranáři a vojáci nadále intenzivně prohledávají trosky nákupního centra, papírny i obytných domů v prefektuře Kumamoto na ostrově Kjúšú. Tamní úřady hlásí také nejméně šedesát dva zraněných osob.
Zdroj: Libor Novák