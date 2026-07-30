Další extrémní počasí je tady. Jak zvládnout vedra? Inspirujte se u obyvatel tropických států

Libor Novák

30. července 2026 15:03

Ilustrační foto
Ilustrační foto Foto: Pixabay

Vlny veder se v posledních letech stávají běžnou součástí i v oblastech, kde byla dříve vysoká horka výjimkou. Zatímco pro obyvatele střední Evropy mohou teploty přesahující třicet či čtyřicet stupňů Celsia znamenat výrazný zásah do denního režimu, v mnoha částech světa představují celoroční realitu. Lidé žijící v horkých podnebích si za generace vyvinuli efektivní strategie a návyky, jak se s extrémními teplotami vyrovnat bez nutnosti spoléhat se výhradně na energeticky náročnou klimatizaci. Poznatky obyvatel zemí, kde jsou extrémní teploty prakticky na denním pořádku, shromáždil server The Guardian.

Jedním z nejzákladnějších pravidel pro zvládání horkých dní je zásadní proměna denního harmonogramu. Obyvatelé horkých regionů přesouvají fyzicky náročné činnosti, jako je práce na poli, nákupy nebo sport, na brzké ranní hodiny. Například v peruánském údolí Chira nebo v jordánské Akabě lidé běžně vstávají před východem slunce, aby stihli dokončit nejnáročnější úkoly ještě předtím, než sluneční paprsky dosáhnou plné síly. Stejně tak turistické prohlídky památek, jako je athénská Akropole, se dnes plánují na velmi brzké ranní hodiny, což návštěvníkům umožňuje vyhnout se nebezpečnému polednímu žáru.

Klíčovým faktorem při pobytu v vysokých teplotách je správný přístup k hydrataci. Zkušení odborníci i pracovníci v terénu, včetně egyptských archeologů působících v pouštních oblastech, zdůrazňují, že člověk by neměl čekat na pocit žízně. Žízeň je totiž již prvním příznakem nastupující dehydratace. Namísto nárazového pití velkého množství vody se doporučuje neustálé popíjení menších doušků během celého dne. V mnoha oblastech se kromě čisté vody těší oblibě i tradiční fermentované mléčné nápoje nebo kokosová voda, které tělu dodávají potřebné elektrolyty.

Přímé ochlazování těla vodou je podle odborníků na lidskou fyziologii podstatně účinnější než pouhé pití. Polévání hlavy nebo aplikace vlhkých tkanin na pokožku simuluje proces pocení bez zbytečného fyziologického stresu pro organismus. Vlhký ručník přiložený na krk, zápěstí či čelo dokáže velmi rychle snížit tělesnou teplotu a přinést okamžitou úlevu. Tento princip využívají jak humanitární pracovníci v extremních podmínkách v Džibutsku, tak i profesionální sportovci během krátkých přestávek v zápasech.

Zajímavým poznatkem z praxe je preference vlažné nebo teplé vody při sprchování namísto vody ledové. Přestože studená sprcha nabízí okamžitý pocit osvěžení, tělo na náhlý chlad reaguje stažením cév a následným zvýšením vnitřní teploty. Vlažná sprcha naopak umožňuje postupné a přirozené ochlazování organismu. U malých dětí, které hůře regulují tělesnou teplotu, často postačí ponoření nohou do nádoby s chladnou vodou nebo přiložení jemně navlhčeného oděvu.

Během nejteplejších hodin dne je nezbytné výrazně omezit jakoukoliv fyzickou aktivitu. V jihoevropských zemích, jako je Španělsko nebo Itálie, fungují přísná pravidla omezující práci ve stavebnictví a zemědělství mezi polednem a odpoledními hodinami. Odpočinek ve stínu a zpomalení celkového životního tempa v této době nejsou projevem lenosti, ale nutným preventivním opatřením proti úpalu a vyčerpání z horka.

S vysokými teplotami úzce souvisí i úprava stravovacích návyků. Těžká a tučná jídla vyžadují značné množství energie na strávení, což zvyšuje vnitřní teplotu těla a způsobuje pocení i problémy se spánkem. V horkých regionech se proto jídelníček skládá především z lehkých zeleninových salátů, chladných polévek, čerstvého ovoce s vysokým obsahem vody a lehce stravitelných ryb. Hlavní jídla se navíc podávají až v pozdějších odpoledních nebo večerních hodinách, kdy největší horka ustoupí.

Tradiční stravování v Indii či na Blízkém východě zahrnuje řadu potravin a nápojů, které přirozeně ochlazují organismus. Patří sem například jogurty, okurky, vodní melouny či speciálně kořeněné bylinné nápoje. Mnoho druhotných surovin a kořenové zeleniny, jako jsou ředkvičky nebo mrkev, obsahuje vysoké procento vody a pomáhá udržovat stabilní hladinu tekutin v těle během dlouhého pobytu na slunci.

Častým omylem při pobytu v horku bývá představa, že čím méně oblečení člověk má, tím lépe se cítí. Zkušenosti z pouštních a tropických oblastí ukazují přesný opak. Nejlepší ochranu před přehřátím a dehydratací poskytuje volný, lehký oděv vyrobený z přírodních materiálů, jako je bavlna nebo lněné tkaniny, který zakrývá většinu těla. Dlouhé rukávy a nohavice chráněné před přímým sluncem umožňují proudění vzduchu kolem pokožky a brání odpařování vlhkosti.

Nedílnou součástí ochrany před sluncem jsou správně zvolené doplňky. Kvalitní sluneční brýle s UV filtrem, pokrývky hlavy s širokou kropicí nebo lehké šátky chránící krk jsou v mnoha kulturách naprostou samozřejmostí. V asijských i jihoevropských zemích se k vytvoření osobního stínu a podpoře proudění vzduchu stále masivně využívají tradiční deštníky, vějíře nebo přenosné bateriové ventilátory.

Klimatizační jednotky sice představují rychlé řešení, avšak jejich dlouhodobý provoz je energeticky náročný a často vede k nepříjemným zdravotním komplikacím. Ekologičtější a často příjemnější alternativou jsou stropní nebo stolní ventilátory, které podporují cirkulaci vzduchu a napomáhají přirozenému ochlazování pokožky. Mnoho lidí v horkých oblastech dává před umělým chladem přednost právě plynulému proudění vzduchu.

Správná manipulace s okny a roletami v obytných prostorách dokáže zásadním způsobem ovlivnit vnitřní teplotu domu. V zemích kolem Středozemního moře je dlouholetou tradicí během dne okna i okenice neprodyšně uzavírat a stínit, aby se zabránilo pronikání horkého vzduchu a slunečních paprsků do interiéru. Okna se otevírají až tónem brzkého rána nebo v pozdním večeru, kdy venkovní teplota klesne pod teplotu uvnitř budovy.

Užitečným pomocníkem pro správné větrání je obyčejný teploměr umístěný jak uvnitř, tak vně objektu. Porovnání obou hodnot umožňuje přesně určit okamžik, kdy je větrání žádoucí a kdy naopak vede k nechtěnému ohřívání místností. Tento jednoduchý návyk zabraňuje zbytečnému zvyšování teploty v domě během nejteplejších fází dne.

Přírodní prvky v okolí domu hrají při zvládání horka nezastupitelnou roli. Stín poskytovaný stromy a vegetací dokáže snížit pocitovou teplotu o více než deset stupňů v porovnání s přímým slunečním zářením. Trávníky a zelené plochy navíc neodrážejí a neakumulují teplo tak výrazně jako betonové nebo asfaltové povrchy, což přispívá k lepšímu mikroklimatu v bezprostředním okolí domova.

Vytváření stínu pomocí pergol, markýz nebo hustých tkanin je tradičním architektonickým prvkem v jižních zemích. Pro dosažení maximálního chladicího účinku je však nutné zajistit, aby stínicí prvky nebránily přirozenému proudění větru. Správně navržené zastínění v kombinaci s dostatečnou ventilací dokáže vytvořit příjemné prostředí i na otevřených terasách či vnitřních nádvořích.

Vztah k péči o zahradu se pod vlivem stoupajících teplot rovněž mění. Stále častěji se využívá mulčování, které zabraňuje nadměrnému odpařování vody z půdy a chránění kořenový systém rostlin před extrémním horkem. Pěstitelé se postupně přiklánějí k odolnějším druhům rostlin, jako jsou olivovníky, levandule nebo rozmarýn, které vyžadují minimální zálivku a dobře snášejí dlouhá období sucha.

Ochrana před sluncem a vysokými teplotami by měla být od útlého věku pevně vštípena i dětem. V zemích s vysokou intenzitou slunečního záření, jako je Austrálie, platí v předškolních a školních zařízeních přísná pravidla pro nošení pokrývek hlavy a používání opalovacích krémů. Správné návyky si pak mladá generace přenáší do dospělého života jako zcela přirozenou součást každodenní rutiny.

Pobyt u vody přináší během vln veder velké riziko, pokud lidé podcení nebezpečí spojená s přehřátím organizmu a náhlým ochlazením. Dlouhodobý pobyt na slunci před vstupem do vody, dehydratace nebo konzumace alkoholu výrazně zvyšují riziko zdravotních komplikací a utonutí. Rovněž je třeba pamatovat na to, že odraz slunečních paprsků od vodní hladiny znásobuje riziko spálení pokožky.

Vysokým teplotám se přizpůsobuje i společenský život. Lidé v horkých oblastech tráví odpolední hodiny v soukromí svých domovů a za přáteli či sousedy vyrážejí až po západu slunce. Pozdní večerní setkání na ulicích nebo terasách s osvěžujícími nápoji představují tradiční způsob, jak si užít příjemnější část dne a uvolnit se po náročném horkém dni.

Kvalita spánku během tropických nocí bývá často výrazně zhoršena, neboť lidské tělo se před usnutím potřebuje přirozeně ochladit. Odborníci doporučují přijmout fakt, že spánek v horku může být přerušovaný a kratší, a radí přizpůsobit tomu spánkový režim. U dětí je vhodné posunout dobu uložení na pozdější hodinu a raději zajistit dostatečný přísun tekutin a větrání než trvat na přísném časovém harmonogramu.

Zlepšení podmínek v domácnosti lze dosáhnout i drobnými stavebními a designovými úpravami. Podpora příčného větrání, využití světlých barev na fasádách a podlahových krytinách, které neakumulují teplo, či instalace ochranných prvků na okna dokážou výrazně snížit teplotu uvnitř objektu. Kombinace tradičních poznatků s moderními materiály tak vytváří udržitelný způsob, jak čelit stále častějším vlnám extrému horka.

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Zdroj: Jan Hrabě

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