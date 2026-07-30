Tropické počasí prohloubí opakující se problém

Problémy se suchem se v Česku opakují už prakticky každý rok. Nedostatek vláhy panuje i nyní, přičemž právě začala další vlna tropických veder. Prognózy expertů z hydrometeorologického ústavu tak nejsou příznivé.
Navzdory průměrným teplotám byl uplynulý týden na množství srážek podprůměrný, takže povrchové i hydrologické sucho se většinou dále prohlubovalo. Ve středu navíc začala další vlna veder. Předpoklad je proto takový, že se situace nezlepší.
"V následujících dnech se velmi výrazně oteplí a teploty od čtvrtka vystoupí i nad 35 °C. Srážky se většinou vyskytnou spíše jen výjimečně v podobě případné přeháňky či bouřky," uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)
Hydrologové očekávají, že hladiny vodních toků budou většinou setrvalé na pozvolném poklesu a počet profilů s indikací hydrologického sucha bude i nadále mírně narůstat. "V následujícím období lze celkově očekávat převážně setrvalý stav až mírný pokles hladiny podzemní vody v mělkém oběhu," zdůraznili.
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Zdroj: Libor Novák