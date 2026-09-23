Ruské ozbrojené síly podnikly rozsáhlý celodenní útok na Kyjev

Ruské ozbrojené síly podnikly rozsáhlý celodenní bombardovací útok na ukrajinskou metropoli Kyjev. Masivní údery zasáhly především centrální části města a vyžádaly si oběti na životech. Podle oficiálních informací ukrajinských úřadů zahynuli při náletech nejméně dva lidé. Dalších dvacet čtyři osob utrpělo při bombardování různě závažná zranění.
Útoky byly vedeny za použití velkého množství bezpilotních prostředků různých typů. Ruské síly nasadily podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského mimo jiné značný počet dronů s proudovým pohonem. Vzdušné údery se zaměřily na civilní i klíčovou infrastrukturu v metropoli. Kromě hlavního města zasáhlo bombardování také města a obce v osmi dalších ukrajinských regionech.
Vlně útoků neodolal moderní trh nacházející se v bezprostřední blízkosti hlavního nádraží v Kyjevě, který byl zcela zničen. Výbuchy a následné požáry poškodily rovněž významnou farmaceutickou továrnu. Zasaženy byly také čerpací stanice, železnice, komunikační infrastruktura a nákupní centra. Velké části ukrajinského hlavního města zahalil hustý dým.
K rozsáhlému bombardování došlo v době, kdy se světoví lídři včetně ukrajinského prezidenta shromáždili v New Yorku na Valném shromáždění OSN. Obyvatelé Kyjeva museli čelit přetrvávajícím leteckým úderům od brzkého rána a v průběhu celého dne. Ukrajinská delegace se v sídle Organizace spojených národů snažila zajistit pokračující mezinárodní podporu pro svůj odpor. Zároveň usilovala o vyvinutí tlaku na Moskvu.
V rámci jednání v New Yorku se k situaci vyjádřil mimo jiné americký prezident Donald Trump. Americký lídr vyzval ruského prezidenta Vladimira Putina, aby probíhající válku urovnal. Ukrajinští představitelé na mezinárodním fóru zdůraznili nutnost pevného postoje vůči pokračujícím útokům na infrastrukturu. Tlak mezinárodního společenství na zastavení bojů se tak opět dostal do popředí jednání.
Na tyto výzvy reagoval mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov vyjádřením ke stávajícímu postoji Ruské federace. Peskov uvedl, že Kreml v této fázi nevidí žádný důvod k vstupu do mírových rozhovorů. Mluvčí však zároveň dodal, že Ruská federace je jednáním vždy otevřená. Tímto prohlášením Moskva potvrdila svůj dosavadní přístup k případným mírovým rozhovorům.
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